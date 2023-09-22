Не тільки червоний: стильні образи з речами трендового кольору butter yellow (фото)

Для тих, хто бажає внести трохи різнобарв'я у свій сіро-біло-чорний гардероб

У нових колекціях світових дизайнерів червоний став визнаним лідером і популярним трендом. Ця кольорова палітра актуальна як в повністю червоних образах, так і у деталях у вигляді аксесуарів і взуття. Проте варто виділити ще один трендовий колір — butter yellow.

Це один з трендових кольорів цієї осені, зазначає персональний стиліст Марина Фадієва. Мʼякий і делікатний відтінок, який не кричить про себе, а любʼязно промовляє.

Для бажаючих додати трохи кольору до сіро-біло-чорного гардероба підійде ідеально. Невибагливий у комбінуванні. Настільки, що до найсвітліших відтінків можна сміливо відноситись як до білих у принципах поєднання.

Також цей колір має класний вигляд у якості акцентів в образі. Для початку можна спробувати манікюр в такому кольорі. Один з небагатьох лаків, який магічним чином поєднується з чим завгодно.

Як носити butter yellow в образах: ідеї

Раніше ми розповідали, що червоний колір зараз можна знайти у всіх сегментах та майже у всіх брендах. "Телеграф" писав, який має вигляд актуальне взуття в червоному кольорі.