Топ-10 трендових новинок манікюру, які обов’язково треба спробувати цієї осені (фото)

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У світі моди та краси манікюр відіграє далеко не останню роль у створенні вашого стильного образу. А осінній манікюр — це особливе мистецтво, яке дає можливість виразити себе через колірні комбінації, текстури та візерунки. Пропонуємо добірку нових ідей нейл-арту в трендах манікюру осені 2023 року.

Який манікюр у моді 2023

Палітра кольорів в осінніх тонах

Такі кольори нагадують осіннє листя та пейзажі. Цей дизайн надає нігтям елегантного та доглянутого вигляду.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Світла ніжність

Манікюр у ніжних пастельних відтінках виглядає незрівнянно. Такий витончений і чарівний образ, напевно, не залишиться непоміченим.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Насичений червоний

Цей колір зараз у тренді і в одязі, і у взутті, і в аксесуарах — і, зрозуміло, у нейл-арті. Насичений червоний символізує пристрасть та силу, це одночасно і класичний, і спокусливий варіант.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Космічна краса

Глибока нічна темрява з яскравими точками світла нагадує зоряне небо. Це створює враження безмежних просторів всесвіту на ваших нігтях.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Прекрасне поєднання світлого та темного

Поєднання світлого та темного кольору створює дивовижний контраст. Світлі нігті надають легкість, а темні – загадковість. Родзинкою стануть загадкові написи на світлому фоні.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Сяйво блискіток

Блискітки створюють ілюзію сяйної зоряної ночі. Цей дизайн просто приковує увагу своєю глибиною.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Вишуканий стиль із нестандартним френчем

Французький манікюр завжди у тренді. Модна інтерпретація класичного френч-манікюру з незвичайними та геометричними елементами надає нігтям вишуканого вигляду.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Чудовий контраст

Цей манікюр грає на контрасті між глибоким синім та ніжним молочним відтінками. В результаті ваші нігті виглядають стильно та яскраво.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Чарівний градієнт

Градієнтний перехід між кольорами створює фантастичний образ. Нерівномірно розсипані блискітки, як зоряне небо, приковують погляд.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Милий дизайн

Цей образ включає ніжні елементи. Чудові квіточки надають нігтям чарівного та грайливого вигляду.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Також цього сезону впевнено тримається в трендах нюдовий манікюр 2023. Багато знаменитостей віддають перевагу цьому стилю, наприклад, Дженніфер Лопес. Який манікюр поп-діва зробила днями, дивіться за вказаним посиланням.