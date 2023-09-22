Топ-10 трендових новинок манікюру, які обов’язково треба спробувати цієї осені (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Збережіть собі в закладки
У світі моди та краси манікюр відіграє далеко не останню роль у створенні вашого стильного образу. А осінній манікюр — це особливе мистецтво, яке дає можливість виразити себе через колірні комбінації, текстури та візерунки. Пропонуємо добірку нових ідей нейл-арту в трендах манікюру осені 2023 року.
Який манікюр у моді 2023
- Палітра кольорів в осінніх тонах
Такі кольори нагадують осіннє листя та пейзажі. Цей дизайн надає нігтям елегантного та доглянутого вигляду.
- Світла ніжність
Манікюр у ніжних пастельних відтінках виглядає незрівнянно. Такий витончений і чарівний образ, напевно, не залишиться непоміченим.
- Насичений червоний
Цей колір зараз у тренді і в одязі, і у взутті, і в аксесуарах — і, зрозуміло, у нейл-арті. Насичений червоний символізує пристрасть та силу, це одночасно і класичний, і спокусливий варіант.
- Космічна краса
Глибока нічна темрява з яскравими точками світла нагадує зоряне небо. Це створює враження безмежних просторів всесвіту на ваших нігтях.
- Прекрасне поєднання світлого та темного
Поєднання світлого та темного кольору створює дивовижний контраст. Світлі нігті надають легкість, а темні – загадковість. Родзинкою стануть загадкові написи на світлому фоні.
- Сяйво блискіток
Блискітки створюють ілюзію сяйної зоряної ночі. Цей дизайн просто приковує увагу своєю глибиною.
- Вишуканий стиль із нестандартним френчем
Французький манікюр завжди у тренді. Модна інтерпретація класичного френч-манікюру з незвичайними та геометричними елементами надає нігтям вишуканого вигляду.
- Чудовий контраст
Цей манікюр грає на контрасті між глибоким синім та ніжним молочним відтінками. В результаті ваші нігті виглядають стильно та яскраво.
- Чарівний градієнт
Градієнтний перехід між кольорами створює фантастичний образ. Нерівномірно розсипані блискітки, як зоряне небо, приковують погляд.
- Милий дизайн
Цей образ включає ніжні елементи. Чудові квіточки надають нігтям чарівного та грайливого вигляду.
Також цього сезону впевнено тримається в трендах нюдовий манікюр 2023. Багато знаменитостей віддають перевагу цьому стилю, наприклад, Дженніфер Лопес. Який манікюр поп-діва зробила днями, дивіться за вказаним посиланням.