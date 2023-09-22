Шкіряні, замшеві, з декором і не тільки: чим замінити набридливий бежевий тренч (фото)

Виявляється, уникнути масовості і банальності можна. Вічна класика, в цьому випадку, — програє

Базовий верхній одяг у вигляді тренча — це основний тренд цього десятиліття і абсолютно необхідна річ для осіннього гардероба. В новому сезоні бренди розширюють свій асортимент, і вже точно можна забути про вічну, і вже неактуальну класику — тренчі бежевих відтінків.

За останній рік вони стали об‘єктом мемів та насмішок, зазначає стиліст Яна Платонова. Безперечно, все завжди залежить від індивідуальності та стилізації, але оскільки довгі тренчі в площині образів займають переважаючий відсоток, їх масова поява в гардеробах і на вулицях дійсно створює ефект уніформи.

Що ж робити, щоб уникнути масовості і банальності, як її побічного ефекту? Відповідь на поверхні — обирайте НЕ бежевий тренч. Різноманіття кольорів і фактур дозволяють сповна підкреслити вашу індивідуальність.

Чим замінити бежевий тренч

Шкіряні, замшеві, з декором, максі і міді, навіть довжина до коліна поступово повертається в ряди трендів. Обирайте на свій смак, адже відмовлятися від тренчів повністю — це добровільно позбавлятися дуже практичного і універсального предмета в гардеробі.

Якщо бежевий тренч вже є у вас, то це теж не привід засмучуватись і ховати його якомога далі. Все ж варто уникати шаблонних поєднань. Наприклад, тренч + total black, тренч з джинсами і конверсами тощо. Додавайте більше аксесуарів в портретну зону, носіть тренчі з яскравими шарфами, обирайте кольорові водолазки і светри, накидуйте джемпери поверх.

Раніше ми розповідали, що червоний колір зараз можна знайти у всіх сегментах та майже у всіх брендах. "Телеграф" писав, який має вигляд актуальне взуття в червоному кольорі.