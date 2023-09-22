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Шкіряні, замшеві, з декором і не тільки: чим замінити набридливий бежевий тренч (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Забудьте про бежевий тренч, якщо бажаєте різноманітності Новина оновлена 22 вересня 2023, 19:27
Забудьте про бежевий тренч, якщо бажаєте різноманітності. Фото Freepik

Виявляється, уникнути масовості і банальності можна. Вічна класика, в цьому випадку, — програє

Базовий верхній одяг у вигляді тренча — це основний тренд цього десятиліття і абсолютно необхідна річ для осіннього гардероба. В новому сезоні бренди розширюють свій асортимент, і вже точно можна забути про вічну, і вже неактуальну класику — тренчі бежевих відтінків.

За останній рік вони стали об‘єктом мемів та насмішок, зазначає стиліст Яна Платонова. Безперечно, все завжди залежить від індивідуальності та стилізації, але оскільки довгі тренчі в площині образів займають переважаючий відсоток, їх масова поява в гардеробах і на вулицях дійсно створює ефект уніформи.

Що ж робити, щоб уникнути масовості і банальності, як її побічного ефекту? Відповідь на поверхні — обирайте НЕ бежевий тренч. Різноманіття кольорів і фактур дозволяють сповна підкреслити вашу індивідуальність.

Чим замінити бежевий тренч

Шкіряні, замшеві, з декором, максі і міді, навіть довжина до коліна поступово повертається в ряди трендів. Обирайте на свій смак, адже відмовлятися від тренчів повністю — це добровільно позбавлятися дуже практичного і універсального предмета в гардеробі.

Якщо бежевий тренч вже є у вас, то це теж не привід засмучуватись і ховати його якомога далі. Все ж варто уникати шаблонних поєднань. Наприклад, тренч + total black, тренч з джинсами і конверсами тощо. Додавайте більше аксесуарів в портретну зону, носіть тренчі з яскравими шарфами, обирайте кольорові водолазки і светри, накидуйте джемпери поверх.

жовтий тренч
довгий тренч
шоколадний тренч
довгий плащ
тренч довжини міді
чорний тренч
шкіряний тренч
синій тренч
червоний тренч

Раніше ми розповідали, що червоний колір зараз можна знайти у всіх сегментах та майже у всіх брендах. "Телеграф" писав, який має вигляд актуальне взуття в червоному кольорі.

Теги:
#Мода #Плащі #Тренч