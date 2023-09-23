Балетки, блейзер і не тільки: топ-5 культових трендів вересня, які мають бути у вашому гардеробі (фото)

Покази Місяця моди Великої Четвірки тільки наполовину завершено

Тижні моди проходять у Нью-Йорку, Парижі, Лондоні та Мілані двічі на рік. Протягом цього масштабного заходу на модниць очікує свіжа порція вуличних фотографій, що відображають погляди лідерів галузі на модні тренди в реальному житті.

Портал who what wear зазначає, що є сотні, якщо не тисячі різних нарядів. Тому працює так багато людей, щоб представити вам стислий огляд тенденцій та ключові предмети, які модні редактори, стилісти, автори та впливові люди фактично обирають для покупки, щоб носити в новому сезоні.

Покази Місяця моди Великої Четвірки лише наполовину завершено. Але вже є більш ніж достатньо матеріалу, щоб зробити висновки. Певно, деякі тренди вже є явними лідерами у змаганні за найпопулярніші речі. Деякі предмети гардеробу справді досягли статусу культових у цьому вересні.

Особливу увагу як дизайнери, так і модниці на вулицях законодавчих столиць світу моди приділили цього сезону балеткам — як однотонним, так і прикрашеним металевими заклепками. Міцно посіли своє місце у трендах вересня жакети з підплічниками різних кольорів та текстур, блейзери та куртки. І, звичайно, знову в тренді шкіряні сумки.

Фото: Who What Wear

Фото: Who What Wear

Фото: Getty Images

Фото: Who What Wear

Фото: Who What Wear

Фото: Who What Wear

Фото: THE STYLE STALKER

Фото: Who What Wear

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