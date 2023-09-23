Розкішний манікюр на осінь 2023: які кольори та відтінки у тренді цього сезону (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Щоб надати вашим нігтям ще більше розкоші, можна додати трохи блиску.
В осінніх кольорах нігтів є щось особливе: ці відтінки дуже шляхетні, елегантні та розкішні, що робить образ кожної дівчини багатим та стильним. Щобільше, вони чудово поєднуються з осіннім гардеробом та забезпечують вишуканий стиль.
Любительки яскравого та ефектного дизайну теж знайдуть для себе багато ідей для натхнення. Які ж кольори та відтінки в тренді восени 2023 дивіться далі.
Трендові кольори манікюру на осінь 2023:
- Зелений означає життєву силу і надію. І більш пастельний світло-зелений, і насичений зелений будуть популярні восени 2023 року.
- Червоні нігті, як і раніше, популярні цієї осені. Червоний завжди викликає пристрасть, це відтінок непідвладний часу.
- Бордовий це червонувато-фіолетовий відтінок, який настільки ж елегантний, як і яскравий червоний, і обидва відтінки ідеально підходять для холодних осінніх місяців.
- Сірий — популярний колір, який одночасно є модним, класичним та вічним. Темніші відтінки сірого ідеально підходять для осені та зими. Він також чудово поєднується зі срібними та золотими прикрасами, що робить його універсальним
- Шоколадний — зігрівальний колір, який так добре поєднується з будь-яким відтінком одягу відтінком шкіри та ідеально підходить для осені. Він особливо красиво виглядає у поєднанні з блідо-рожевим або теплим помаранчевим одягом і чудово поєднується із золотими прикрасами.
- Темно-синій. Глибокий темно-синій добре підходить для осені та зими, і він чудовий в однотонному виконанні.
- Рожевий колір цього року всюди, тож навіть осінній манікюр він не оминув.
Також цього сезону впевнено тримається в трендах нюдовий манікюр 2023. Багато знаменитостей віддають перевагу цьому стилю, наприклад, Дженніфер Лопес.