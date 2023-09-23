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Розкішний манікюр на осінь 2023: які кольори та відтінки у тренді цього сезону (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Трендові кольори манікюру на осінь 2023 — фото Новина оновлена 23 вересня 2023, 14:37
Трендові кольори манікюру на осінь 2023 — фото. Фото pexels.com

Щоб надати вашим нігтям ще більше розкоші, можна додати трохи блиску.

В осінніх кольорах нігтів є щось особливе: ці відтінки дуже шляхетні, елегантні та розкішні, що робить образ кожної дівчини багатим та стильним. Щобільше, вони чудово поєднуються з осіннім гардеробом та забезпечують вишуканий стиль.

Любительки яскравого та ефектного дизайну теж знайдуть для себе багато ідей для натхнення. Які ж кольори та відтінки в тренді восени 2023 дивіться далі.

Трендові кольори манікюру на осінь 2023:

  • Зелений означає життєву силу і надію. І більш пастельний світло-зелений, і насичений зелений будуть популярні восени 2023 року.
  • Червоні нігті, як і раніше, популярні цієї осені. Червоний завжди викликає пристрасть, це відтінок непідвладний часу.
  • Бордовий це червонувато-фіолетовий відтінок, який настільки ж елегантний, як і яскравий червоний, і обидва відтінки ідеально підходять для холодних осінніх місяців.
  • Сірий — популярний колір, який одночасно є модним, класичним та вічним. Темніші відтінки сірого ідеально підходять для осені та зими. Він також чудово поєднується зі срібними та золотими прикрасами, що робить його універсальним
  • Шоколадний — зігрівальний колір, який так добре поєднується з будь-яким відтінком одягу відтінком шкіри та ідеально підходить для осені. Він особливо красиво виглядає у поєднанні з блідо-рожевим або теплим помаранчевим одягом і чудово поєднується із золотими прикрасами.
  • Темно-синій. Глибокий темно-синій добре підходить для осені та зими, і він чудовий в однотонному виконанні.
  • Рожевий колір цього року всюди, тож навіть осінній манікюр він не оминув.
зелений матовий манікюр
рожевий манікюр зі стразами
матовий шоколадний манікюр
сірий манікюр з дизайном
сірий манікюр з геометрією
бордовий манікюр з дизайном
ніжно рожевий манікюр
бордовий матовий манікюр
червоний осінній манікюр
сірий манікюр градієнт
коричневий манікюр
червоний манікюр зі стразами
синій блискучий манікюр
рожевий манікюр перепелине яйце
шоколадний манікюр
синій манікюр з дизайном
зелений манікюр з блиском
червоний манікюр на гострі нігті
шоколадний манікюр із фольгою
оливковий манікюр
синій манікюр

Також цього сезону впевнено тримається в трендах нюдовий манікюр 2023. Багато знаменитостей віддають перевагу цьому стилю, наприклад, Дженніфер Лопес.

Теги:
#Мода #Манікюр #Стиль