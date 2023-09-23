Як зробити штани акцентними в образі: поради стиліста і стильні формули на осінь (фото)

Додайте акцент у свій образ за допомогою штанів

Для надання сучасного стильного образу важливо, щоб він виділявся із повсякденності, але при цьому не мав надто незвичайного вигляду. Необхідно додати якийсь особливий елемент. Саме такою "родзинкою" можуть стати звичайні і одночасно не нудні штани.

Персональний стиліст Альона Сагірова підібрала актуальні та цікаві формули, де штани є ключовим акцентом в образі. З ними можна сміливо експериментувати, зазначив експерт в Інстаграмі.

Біла футболка з трикотажним/в'язаним жилетом + штани + взуття на підборах (бажано гострий мис)

Фактурний жакет + об'ємні штани/карго + низький хід

Джемпер з білою футболкою + штани нейтральних відтінків + низький хід

Нашарування светрів/джемперів у верхній частині + розслаблені штани + низький хід/kitten heel

Яскравий плечовий/поясний виріб + інші речі в образі нейтрального кольору + низький хід

Піджак та штани з різних "опер" + додаємо нашарування за можливості + гострий мис

Розслаблені штани + костюмна жилетка/светр такого ж кольору + пальто + низький хід

Штани та піджак схожої палітри + яскравий джемпер/светр + ремінь + низький хід

Нагадаємо, що у нових колекціях дизайнерів червоний став визнаним лідером і популярним трендом. Проте варто виділити ще один трендовий колір — butter yellow. Ми розповідали, як носити ніжно-лимонні відтінки в образах.