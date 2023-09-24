Карамель, шоколад чи кава: топ-13 осінніх ідей манікюру в коричневих тонах, від якого неможливо відвести погляд (фото)

Зі стильним манікюром ваш осінній образ буде бездоганним

Восени традиційно в моду входять коричневі відтінки, які з легкістю можна вписати в ефектний манікюр цього сезону. Карамель, шоколад, бурштин, кава чи інший тон зробить ваші нігті чудовими.

Якщо ви в пошуку ідей для манікюру цієї осені, то нейл-арт у коричневих тонах покращить будь-який ваш образ цього сезону. Про це пише Byrdie.

Неофіційний колір затишного сезону, коричневий — це незамінний відтінок, який можна додати у вашу манікюрну лінійку. Ви можете просто покрити нігті глянсовим лаком або додати кавовий тон на кінчики улюбленого френча.

Спробуйте поєднувати в нейл-арті відразу всі відтінки шоколаду, включаючи білий, молочний та чорний. Навіть із чорним коричневий відтінок буде виглядати ефектно. Не бійтеся додавати малюнки, хоч милі рожеві серця, хоч фактурні квіти. Леопардовий принт або золота фольга — ще один спосіб прикрасити осінній манікюр.

Ідеї осіннього манікюру у коричневих тонах

Раніше "Телеграф" писав про модний у будь-який час року нюдовий манікюр. Ви можете зробити нігті ефектними за допомогою нейл-арту або унікальної форми.