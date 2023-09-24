Кращого взуття для осені не знайти: сім стильних образів із клогами для натхнення (фото)

Клоги поєднуються буквально з усім

Відмінний варіант взуття для осіннього сезону не лише актуальні ковбойки, а й універсальні клоги. Потужна підошва дозволить гуляти на вулиці за будь-якої погоди, а ефектна модель підвищить градус стилю в кожному образі.

Як поєднувати клоги в осінніх аутфітах? Про це розповідає стилістка Анастасія Мальцева в Instagram.

Так, клоги – один із трендів взуття у сезоні осінь-2023. Особливо вдало така пара доповнить образи у золоту пару.

Клоги не тільки практичні, а й добре комбінуються з речами базового гардеробу. Стилістка радить поєднувати це взуття з джинсами, вузькими штанами, шортами (бермуди, наприклад), елегантними костюмами, а також спідницями (міні або в білизняному стилі), сукнями довжини міді або максі вільного крою. Як верхній шар в образах з клогами одягайте футболки, трикотажні топи, довгі кардигани або жакети.

Стильні ідеї образів із клогами

Раніше "Телеграф" розповідав, що хітом осені стало взуття червоного кольору. Мері Джейн, балетки, кеди, слінгбеки та туфлі-човники – вибір приємно вразить модниць.