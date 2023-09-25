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Це не лише про Великдень та Різдво: як створювати стильні етно-образи кожного дня (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Українська вишиванка підкреслює красу будь-якої жінки Новина оновлена 25 вересня 2023, 08:01
Українська вишиванка підкреслює красу будь-якої жінки. Фото Freepik

Українські мотиви виражаються, перш за все, у вишивці, але можна поекспериментувати й зі звичайними сорочками

Незалежно від напрямку, якому віддана етнічна мода, її характеристиками завжди є використання натуральних тканин, насичені кольори, незвичайні крої, цікавий декор, такий як вишивка, бісер і аплікації, і яскраві аксесуари — тонкі ремінці на талію, вінки з квітів, плетені браслети. В етно-стилі завжди важливий комфорт і повна свобода рухів. Такий одяг особливо популярний в літню пору року — минулого сезону на піку популярності були сукні в стилі етно.

Водночас етно-стиль — це не лише про Великдень, Різдво та День Незалежності. Це про сучасну естетику, яка несе в собі оригінальність та неповторність дизайну одягу, взуття, прикрас та аксесуарів, пишуть експерти блогу про моду pumpyourstyle.studio.

Етнічні елементи мають місце в повсякденних образах. На фото нижче представлені шість образів присвяченій сучасній етно-естетиці. Надихайтесь ідеями та впроваджуйте в життя стильні етно-аутфіти не тільки з вишиванками.

біла сорочка червона сумка
біла сукня
чорний костюм
вишиванка
біла сорочка з джинсами
вишиванка зі спідницею

До речі, для надання сучасного стильного образу важливо, щоб він виділявся із повсякденності, але при цьому не мав надто незвичайного вигляду. Саме такою "родзинкою" можуть стати звичайні і одночасно ненудні штани.

Теги:
#Мода #Стиль #Етно-мотиви #Етно-стиль