Це не лише про Великдень та Різдво: як створювати стильні етно-образи кожного дня (фото)

Українські мотиви виражаються, перш за все, у вишивці, але можна поекспериментувати й зі звичайними сорочками

Незалежно від напрямку, якому віддана етнічна мода, її характеристиками завжди є використання натуральних тканин, насичені кольори, незвичайні крої, цікавий декор, такий як вишивка, бісер і аплікації, і яскраві аксесуари — тонкі ремінці на талію, вінки з квітів, плетені браслети. В етно-стилі завжди важливий комфорт і повна свобода рухів. Такий одяг особливо популярний в літню пору року — минулого сезону на піку популярності були сукні в стилі етно.

Водночас етно-стиль — це не лише про Великдень, Різдво та День Незалежності. Це про сучасну естетику, яка несе в собі оригінальність та неповторність дизайну одягу, взуття, прикрас та аксесуарів, пишуть експерти блогу про моду pumpyourstyle.studio.

Етнічні елементи мають місце в повсякденних образах. На фото нижче представлені шість образів присвяченій сучасній етно-естетиці. Надихайтесь ідеями та впроваджуйте в життя стильні етно-аутфіти не тільки з вишиванками.

До речі, для надання сучасного стильного образу важливо, щоб він виділявся із повсякденності, але при цьому не мав надто незвичайного вигляду. Саме такою "родзинкою" можуть стати звичайні і одночасно ненудні штани.