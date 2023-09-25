Дизайн, який підкорив увесь світ: як виглядає найтрендовіший манікюр цієї осені (фото)

Такий дизайн буде круто виглядатиме на будь-якій довжині та формі нігтів.

Похід до майстра манікюру для модниць — це неймовірно складний вибір дизайну нігтів, а оскільки ця процедура робиться в основному на тижні 2-3, потрібно вибрати такий, щоб і не набрид і не набрид. Для цього ми ділимося з вами трендовими дизайнами манікюру, щоб полегшити вибір.

Стилісти відзначають, що найтрендовішим манікюром осені 2023 року є анімалістичний дизайн. При чому варто відзначити, що варіантів такого нейл-арту дуже багато, адже можна вибрати той тваринний принт, який подобається найбільше, і це не тільки тигр або леопард.

Найактуальніші анімалістичні принти осені 2023 року:

Черепаховий панцир

Леопардове забарвлення

Зміїна шкіра

Коров’яна забарвлення

А щоб ваш манікюр був ще більш трендовим та стильним, варто звернути увагу на актуальні кольори та відтінки у манікюрі на осінь 2023 року. У топі коричневі, темно-зелені та жовті відтінки. Ну і звичайно ж – "вічний" нюд.

Раніше "Телеграф" писав про модне в будь-яку пору року нюдове манікюр. Ви можете зробити нігті ефектними за допомогою нейл-арту або унікальної форми.