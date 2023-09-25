Рус

Дизайн, який підкорив увесь світ: як виглядає найтрендовіший манікюр цієї осені (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1264
Трендовий анімалістичний манікюр на осінь 2023 Новина оновлена 25 вересня 2023, 11:30
Трендовий анімалістичний манікюр на осінь 2023

Такий дизайн буде круто виглядатиме на будь-якій довжині та формі нігтів.

Похід до майстра манікюру для модниць — це неймовірно складний вибір дизайну нігтів, а оскільки ця процедура робиться в основному на тижні 2-3, потрібно вибрати такий, щоб і не набрид і не набрид. Для цього ми ділимося з вами трендовими дизайнами манікюру, щоб полегшити вибір.

Стилісти відзначають, що найтрендовішим манікюром осені 2023 року є анімалістичний дизайн. При чому варто відзначити, що варіантів такого нейл-арту дуже багато, адже можна вибрати той тваринний принт, який подобається найбільше, і це не тільки тигр або леопард.

Найактуальніші анімалістичні принти осені 2023 року:

  • Черепаховий панцир
  • Леопардове забарвлення
  • Зміїна шкіра
  • Коров’яна забарвлення

А щоб ваш манікюр був ще більш трендовим та стильним, варто звернути увагу на актуальні кольори та відтінки у манікюрі на осінь 2023 року. У топі коричневі, темно-зелені та жовті відтінки. Ну і звичайно ж – "вічний" нюд.

зміїний манікюр 2023
зміїний манікюр
бежевий манікюр з анімалістичним принтом
черепаховий манікюр 2023
манікюр з коровим принтом
жирафовий манікюр
нюдовий леопардовий манікюр
черепаховий манікюр
коров’ячий манікюр 2023
леопардовий манікюр 2023
манікюр в анімалістичному стилі
леопардовий манікюр
коров’ячий манікюр
яскравий коров’ячий манікюр

Раніше "Телеграф" писав про модне в будь-яку пору року нюдове манікюр. Ви можете зробити нігті ефектними за допомогою нейл-арту або унікальної форми.

Теги:
#Мода #Манікюр #Тренди