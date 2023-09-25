Топ-7 трендів сезону, які обов’язково мають бути у вашому гардеробі цієї осені (фото)

Експериментуйте з модними тенденціями, щоб створити свій унікальний образ

Осінь незабаром принесе свіжість та прохолоду і ми з нетерпінням підемо на поклик сезону. З бадьорим вітерцем і ароматним лате в руках все сильніше стає привабливість затишних светрів та стильної багатошаровості.

У цій статті ми пропонуємо розглянути сім основних предметів, які зроблять ваш образ чарівним. Портал TheMadamBlue дає експертні поради щодо того, як легко включити їх у свій сезонний гардероб.

Модні тренди осені 2023, обов’язкові до виконання

Стиль денім

Денім – це не лише пара джинсів. Не соромтеся вивчити можливості цієї осінньої тканини для суконь, штанів, спідниць, черевиків та інших речей. Ви можете надіти джинсову спідницю максі або чорну джинсову сукню прямого крою, щоб створити винятковий ансамбль.

Шкіряні чоботи

Взуття переходить від одного осіннього вбрання до іншого як універсальний елемент гардероба. Безперечно, шкіра цього сезону виграє у замші та всіх інших матеріалів.

Легкі пальта

Тренч — це ідеальна багатошарова річ, що ідеально заповнює прірву між стилем і функціональністю. Створені з практичністю, ці легкі пальта можуть зробити будь-який повсякденний одяг більш вишуканим. Надягніть класичний тренч кольору хакі з кремовою водолазкою, щоб створити нейтральний однотонний образ, або оберіть з довгими рукавами-ліхтариками для грайливості. Щоб зробити тренч головним елементом одягу, вибирайте чорний шкіряний.

Светри

Немає нічого більш затишного, ніж светр в осінньо-зимовий сезон. Ці речі не лише дарують тепло, а й можуть похвалитися широким спектром текстур та кольорів, що відповідають вашому стилю.

Ви можете надіти однотонний светр на сукню міді або вибрати кольорове довге плаття-светр. Щоб створити шикарно-спортивний вигляд, надягніть светр-жилет поверх сорочки на ґудзиках та спортивних штанів.

Кардигани

У професійному стилі кардигани пропонують ідеальне поєднання комфорту та тепла, надаючи вашому образу чуттєвості. Відчуйте привабливість за допомогою кардигану з приспущеними плечима, або зробіть сміливе висловлювання в ефектній сукні-кардигані. Для додавання нотки шику та королівського шарму виберіть плісований кардиган із золотими ґудзиками.

Кросівки

Щодо осіннього взуття, кросівки — це втілення комфорту, яке можна адаптувати до будь-якої ситуації, вдома чи на вулиці, повсякденні чи офіційні. У той час, як комбінація класичних спортивних штанів та кросівок забезпечує неперевершений комфорт, ви можете покращити свій стиль, поєднавши їх із джинсами та розкішним пальтом. У ті моменти, коли ви хочете створити невимушений, але діловий повсякденний вигляд, кросівки у поєднанні з приталеними штанами та драпірованим кардиганом створять ідеальний баланс між комфортом та стилем.

Повсякденна куртка

Коли погода стає прохолоднішою, повсякденна куртка у вашому гардеробі стає необхідною для всього: від бігу у справах до роботи та відпочинку. Для пригодницького дня на свіжому повітрі оберіть зручну стьобану куртку з флісовою підкладкою або шкіряний бомбер. Якщо у ваші плани входить неквапливе відвідування магазину або робота в кафе, подумайте про те, щоб піджак із шарфом у клітку був зручним та стильним.

Раніше ми показували, які модні тренди 2023 року вже зійшли на вулиці з подіумів цієї осені. Місяць моди Великої Четвірки (Нью-Йорк, Париж, Лондон та Мілан) виділив п’ять головних популярних тенденцій.