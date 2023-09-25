Як вибрати стильне пальто цієї осені: топ-6 трендових фасонів (фото)

Пальто може не лише гріти, а й стати частиною ефектного осіннього образу

Серед трендів на верхній одяг осіннього сезону одне з головних місць займає пальто. З цим елементом гардеробу ви зможете скласти багато стильних аутфітів.

Які пальта опинилися на піку тенденцій у сезоні осінь-2023? Стилістка Mari Polonska у Instagram називає шість ключових трендів.

Так, цього сезону стилістка радить звернути увагу на такі тренди при виборі осіннього пальта:

Світлий колір. Так ви підвищите градус елегантності та жіночності в образі. У топі відтінків кремовий, айворі або екрю.

Так ви підвищите градус елегантності та жіночності в образі. У топі відтінків кремовий, айворі або екрю. Маскулінне пальто довжини максі. Гострі лінії, прямий крій і максі впишуться в трендову естетику 90-х і нададуть статусності.

Гострі лінії, прямий крій і максі впишуться в трендову естетику 90-х і нададуть статусності. Пальто під пояс або пальто-халат. Це універсальний крій для образів як у smart casual, так і діловому стилі.

Це універсальний крій для образів як у smart casual, так і діловому стилі. Коротке пальто без коміра. Такий трендовий фасон урізноманітнить ваш осінній гардероб. Особливо вдалий для жінок невеликого зросту.

Такий трендовий фасон урізноманітнить ваш осінній гардероб. Особливо вдалий для жінок невеликого зросту. Pea coat – двобортне пальто до середини стегна. Колись уніформа моряків тепер доповнює тредові осінні аутфіти.

Колись уніформа моряків тепер доповнює тредові осінні аутфіти. Пальто нижче коліна у мінімалістичному стилі. Ідеальне рішення для комплектів зі штанами та джинсами.

Модні осінні пальта 2023

Маскулінність у тренді

Не забуваємо про пояс

Вдалий фасон

Трендові відтінки

Альтернатива довгому пальту

Мінімалізм завжди доречний

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