З чим носити косуху цієї осені: ідеї ненудних образів для золотої доби (фото)

З косухою ви зможете скласти дивовижні аутфіти

Золота пора – час розкішного вбрання зі шкіряною курткою, без якої в осінньому гардеробі не обійтися. Косуха з потертостями опинилася на піку трендів і за вмілої стилізації стане акцентом вашого луку.

З чим поєднувати косуху в сезоні осінь-2023, щоб образ не вийшов нудним? Про це розповідає стиліст Матвій Калугін у Instagram.

Стиліст поділився порадами, які допоможуть створити свіжий та небанальний образ із косухою. Калугін пропонує поєднувати стилі в образі, а не носити шкіряну куртку тільки в аутфітах в естетиці кежуал або гранж.

Крім того, чорна куртка може "загубитися" в образі, якщо інші речі такого ж кольору. Спробуйте розбивати вбрання хоча б одним кольором: це може бути сумка, взуття, головний убір, принт.

Не забуваємо про багатошаровість. Стиліст навів у приклад такі носибельні формули:

топ + укорочений жакет + подовжена косуха,

сорочка + кардиган + косуха,

водолазка + трикотажний жилет + косуха.

Цієї осені в моді не лише чорні шкіряні куртки. Відтінки рожевого, коричневого, зеленого або навіть білий колір можуть освіжити ваш осінній гардероб.

Також Калугін наголошує на важливості аксесуарів в образі. Наприклад, до стандартної формули "джинси+біла футболка+косуха" він пропонує додати настрої lady like трендовими масивними перлами та слінгбеками на kitten heel. Естетика вестерну забезпечена, якщо ви одягнете козаки, авіатори та капелюх. ⠀

Стильні образи з косухами на осінь 2023

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