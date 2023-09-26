Ефект прохолодного блиску: топ-8 ідей нейл-арту, які ви захочете повторити цієї осені (фото, відео)

Блискучі дизайни нігтів продовжують набирати популярності

Нейл-тренди минулого осінньо-зимового сезону вже потішили нас блиском елегантних та гламурних блискучих дизайнів. Тренди манікюру на осінь 2023 року перейняли багато цих тенденцій, але дизайн став більш витончений, а кольори дещо свіжіші.

Як ніколи стали популярні червоні нігті з блискітками, нігті з блискучим градієнтом або французький манікюр з блискітками. Портал prosieben пропонує вісім найкрасивіших дизайнів цієї осені із додатковою порцією блиску!

Тренди манікюру осінь 2023

Нігті з блискітками

Цей варіант блискучих нігтів справді привертає увагу. Занурюємо нігті в баночку з блискітками і фіксуємо. При нанесенні слідкуйте за тим, щоб пігмент був рівномірно розподілений. Нанесення другого шару допоможе замаскувати нерівності.

Дизайн нігтів з глітером

Цей варіант трохи витонченіший, ніж блискітки, але не менш популярний — лише один ніготь на кожній руці покритий блискітками, а інші нафарбовані в акуратному стилі. Таким чином ваші руки виглядають елегантно, а один блискучий ніготь підкреслює вашу індивідуальність.

Червоні нігті з блиском

Червоні нігті у всіх варіаціях — це тренд не тільки літа, що промайнуло, але й осені, що настала. Червоні нігті з блискітками особливо елегантні та привертають увагу не лише у суботній вечір. Поєднуючись із червоним відтінком губної помади, вони екстравагантно доповнять ваш образ.

Нігті френч з блискітками

Французькі нігті – справжня класика, яка постійно переосмислюється та оновлюється. Тепер ми носимо французькі нігті з блискітками! Ви можете легко зробити блискучі французькі нігті вдома — підпиляйте нігті, надавши їм овальної форми та нанесіть базове покриття. Потім прикрасьте кінчик нігтя лаком із блискітками й дайте йому висохнути. Для дуже тонких ліній можна використовувати зубочистку. Наприкінці нанесіть верхнє покриття на весь ніготь.

Джерело: instagram.com/heluviee

Блискучі нігті Diamond

Цей образ справді привертає увагу завдяки несподіваному положенню глітера – блискучий півмісяць нанесений на нижній край нігтя. Спочатку підпиліть нігті, обережно відсуньте кутикули та нанесіть базове покриття. Тепер нанесіть півмісяцем блискучий лак на нижній край нігтя безпосередньо до кутикули. Дайте йому висохнути та нанесіть на ніготь верхнє покриття.

Дизайн нігтів блискучим камінням

Нігті зі стразами справді прикрашають ваші руки! Однак прикріплення страз вимагає терпіння та жорсткої руки, тому що блискучі камені кладуться окремо на нафарбований ніготь за допомогою пінцету з точкою клею. Нарешті витвір мистецтва запечатується фінішним покриттям.

Рожеві блискучі нігті

Цей образ настільки тонкий, що він також ідеально підходить для повсякденного носіння. Ваші нігті у прозорому рожевому тоні, покриті дрібними блискучими фрагментами, дозволяють просвічувати натуральному нігтю. Це дуже стильно! На довгих нігтях цей дизайн виглядає так само добре, як і на коротких.

Нігті з блискучим градієнтом

Що особливого в цьому дизайні — блискучі фрагменти покривають не весь ніготь, а тільки його кінчик. Потім шар блиску м’яко стікає у нігтьове ложе. Результат – супермодний образ, що підходить як для вечірок, так і для повсякденного носіння. Спочатку ви наносите базове покриття, а потім ніжний прозорий лак для нігтів. Потім наноситься лак для нігтів з блискітками на кінчик нігтя і поступово зменшується його кількість до середини пластини, щоб він візуально збігався з базовим покриттям. Відразу після нанесення частки блиску можна коригувати зубочисткою. Дайте лаку з блискітками висохнути та нанесіть верхнє покриття.

Раніше ми розповідали, що зробити, щоб гель-лак тримався довше. Також ви можете захотіти зробити манікюр гель-лаком вдома самостійно — дізнайтеся, що входить у стартовий набір для манікюру.