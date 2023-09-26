Хіти вуличного стилю: з чим носити черевики Dr. Martens цієї осені (фото)

Ви точно будете у тренді цього сезону

Взуття відомого англійського бренду Dr. Martens давно і міцно увійшло до бази осіннього гардероба, ставши практично класикою. Цієї осені ситуація залишилася незмінною. Черевики та чоботи на масивній підошві та зі шнурівкою, як і раніше, є одним із найпривабливіших трендів взуття осені 2023 року.

Модель, відома під назвою "1460", має особливу популярність. Це взуття отримало своє ім’я за датою, так би мовити, свого народження — а саме, 01.04.1960 року. Портал Vogue пропонує добірку кращих черевиків Dr. Martens і показує, з чим їх носити цього сезону.

Що надягати з мартінсами — десять фото

Класика Dr. Martens

Простий силует цього взуття дає можливість поєднувати його з будь-якими предметами гардероба. Це можуть бути як міні-спідниці та джинси, так і брючні костюми та штани карго.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Мартінси на платформі

Це взуття характеризується набагато вищою підошвою. Такі черевики мають чудовий вигляд з будь-якими універсальними речами. Вибирайте джинси та светр плюс шкіряна куртка або тренч. Або приверніть увагу цікавішим образом у поєднанні з сукнею, що ніби зійшла зі сторінок журналу про високу моду.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

У формі черевиків челсі

Такий варіант більше нагадує традиційне англійське взуття. Ця модель без шнурків і з жовтим рядком на підошві добре підходить до светра оверсайз і щільних колготок, поєднується з джемпером і міні-спідницею, і навіть з брючним костюмом. Зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон носить їх з оригінальними жакетом і рваними джинсами.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Білі черевики мартінси

Взуття цього кольору надає осінньому образу свіжості. Лінійка бренду представлена повністю білими моделями або з контрастними вставками, на високій підошві та без.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Черевики Dr. Martens

Якщо ви вже є щасливим володарем мартінсів класичного чорного кольору, подумайте про цей варіант. Крім того, що бордовий візуально виділяє контури та жовту стрічку, цього сезону на піку популярності — всі відтінки червоного.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Раніше ми писали, які ковбойки будуть популярні цієї осені. Підберіть таку пару, яка вам сподобається і підійде до вашого гардероба.