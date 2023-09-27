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З таким манікюром восени ви підкорите всіх: десять стильних ідей для коротких нігтів (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Манікюр – важлива частина образу Новина оновлена 27 вересня 2023, 16:42
Манікюр – важлива частина образу. Фото pexels.com

За допомогою манікюру можна підкреслити свою індивідуальність, навіть якщо довжина ваших нігтів мінімальна

Цієї осені в топі нейл-тенденцій багато яскравих відтінків та стильних дизайнів. Навіть короткі нігті ви зможете ефектно оформити.

"Телеграф" публікує десять ідей манікюру, які завершать будь-який ваш образ восени 2023 року. З таким дизайном короткі нігті будуть ідеальними.

Урізноманітнити нейл-дизайн цього сезону можуть малюнки, наприклад, квітів, абстракція або різнокольорові лінії. Відмінна ідея для осіннього манікюру – дизайн із анімалістичним принтом. Крім леопарда варто звернути увагу на тигрове забарвлення. Мармуровий нейл-арт стане ще одним вдалим вибором, якщо ви використаєте актуальну восени чорно-коричневу комбінацію.

Окрім палітри шоколадно-кавових відтінків цього сезону актуальні жовті, червоні та помаранчеві кольори. Теплі тони чудово перегукуються з буянням осінніх фарб. Навіть однотонне покриття зробить ваші нігті ефектними.

Ідеї манікюру на осінь 2023 для коротких нігтів

Жовтий манікюр
Манікюр на короткі нігті
Манікюр на короткі нігті
Помаранчевий манікюр
Манікюр на короткі нігті
Манікюр на короткі нігті
Манікюр на короткі нігті
Манікюр на короткі нігті
Манікюр на короткі нігті
Манікюр на короткі нігті

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед трендів нейл-арту цього сезону виявився синій колір. Соковитий відтінок зробить ваші нігті бездоганними. Однак якщо вам не подобається яскравий дизайн, зверніть увагу на нюдовий манікюр, який ніколи не виходить з моди.

Теги:
#Манікюр #Короткі нігті