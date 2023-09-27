З таким манікюром восени ви підкорите всіх: десять стильних ідей для коротких нігтів (фото)

За допомогою манікюру можна підкреслити свою індивідуальність, навіть якщо довжина ваших нігтів мінімальна

Цієї осені в топі нейл-тенденцій багато яскравих відтінків та стильних дизайнів. Навіть короткі нігті ви зможете ефектно оформити.

"Телеграф" публікує десять ідей манікюру, які завершать будь-який ваш образ восени 2023 року. З таким дизайном короткі нігті будуть ідеальними.

Урізноманітнити нейл-дизайн цього сезону можуть малюнки, наприклад, квітів, абстракція або різнокольорові лінії. Відмінна ідея для осіннього манікюру – дизайн із анімалістичним принтом. Крім леопарда варто звернути увагу на тигрове забарвлення. Мармуровий нейл-арт стане ще одним вдалим вибором, якщо ви використаєте актуальну восени чорно-коричневу комбінацію.

Окрім палітри шоколадно-кавових відтінків цього сезону актуальні жовті, червоні та помаранчеві кольори. Теплі тони чудово перегукуються з буянням осінніх фарб. Навіть однотонне покриття зробить ваші нігті ефектними.

Ідеї манікюру на осінь 2023 для коротких нігтів

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед трендів нейл-арту цього сезону виявився синій колір. Соковитий відтінок зробить ваші нігті бездоганними. Однак якщо вам не подобається яскравий дизайн, зверніть увагу на нюдовий манікюр, який ніколи не виходить з моди.