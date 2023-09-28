Розкішно, але зі смаком: десять ідей золотого манікюру, який прикрасить ваші нігті цієї осені (фото)

Додайте трохи золота на ваші нігті, щоб вони сяяли

В осінньому сезоні в моді не лише коричневі відтінки манікюру, а й нейл-дизайн у золотих тонах. За допомогою блискучого декору нігті стануть акцентом образу.

Якщо ви шукаєте ідеї для осіннього манікюру, то "Телеграф" публікує десять розкішних нейл-варіантів. Такий дизайн прикрасить нігті будь-якої довжини та форми.

Не поспішайте повністю покривати нігті золотим лаком, достатньо виділити кінчики. Навіть звичний френч засяє по-новому, якщо замість білого кольору нанести на кінчики нігтів золотистий. Крім того, ви можете залишити нюдову базу, але додати золотисті малюнки, наприклад, хвилясті лінії додадуть дизайну легкості й оригінальності.

Золотий декор зробить ваш манікюр розкішним та ефектним. Спробуйте створити нейл-арт у космічному стилі із зірками та сузір’ями. Не менш вдала ідея: використовувати позолочені заклепки, стрази чи каміння. Золота фольга чи поталь – ще один спосіб прикрасити осінній нейл-дизайн.

Ідеї манікюру у золотих тонах

Раніше "Телеграф" розповідав, що любителям спокійнішого манікюру сподобаються нейл-ідеї у нюдових тонах. Ви можете зробити нігті ефектними за допомогою нейл-арту або унікальної форми.