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Розкішно, але зі смаком: десять ідей золотого манікюру, який прикрасить ваші нігті цієї осені (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Манікюр – важлива частина образу Новина оновлена 28 вересня 2023, 13:00
Манікюр – важлива частина образу. Фото Колаж "Телеграфу"

Додайте трохи золота на ваші нігті, щоб вони сяяли

В осінньому сезоні в моді не лише коричневі відтінки манікюру, а й нейл-дизайн у золотих тонах. За допомогою блискучого декору нігті стануть акцентом образу.

Якщо ви шукаєте ідеї для осіннього манікюру, то "Телеграф" публікує десять розкішних нейл-варіантів. Такий дизайн прикрасить нігті будь-якої довжини та форми.

Не поспішайте повністю покривати нігті золотим лаком, достатньо виділити кінчики. Навіть звичний френч засяє по-новому, якщо замість білого кольору нанести на кінчики нігтів золотистий. Крім того, ви можете залишити нюдову базу, але додати золотисті малюнки, наприклад, хвилясті лінії додадуть дизайну легкості й оригінальності.

Золотий декор зробить ваш манікюр розкішним та ефектним. Спробуйте створити нейл-арт у космічному стилі із зірками та сузір’ями. Не менш вдала ідея: використовувати позолочені заклепки, стрази чи каміння. Золота фольга чи поталь – ще один спосіб прикрасити осінній нейл-дизайн.

Ідеї манікюру у золотих тонах

Золотий манікюр
Золотий манікюр
Золотий манікюр
Золотий манікюр
Золотий манікюр
Золотий манікюр
Золотий манікюр
Золотий манікюр
Золотий манікюр
Золотий манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав, що любителям спокійнішого манікюру сподобаються нейл-ідеї у нюдових тонах. Ви можете зробити нігті ефектними за допомогою нейл-арту або унікальної форми.

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#Манікюр