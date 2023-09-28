Секрети стиліста: топ-7 моментів, які обов’язково потрібно врахувати під час вибору піджака по фігурі (фото)

Дивіться 12 прикладів моделей, актуальних цього сезону

У списку модних трендів осені 2023 року піджак зайняв далеко не останнє місце. Але у різноманітності існуючих моделей легко заплутатися.

Відомий стиліст Матвій Калугін відзначив сім основних моментів, які слід врахувати під час виборів піджака по фігурі. Також він додав 12 прикладів актуальних моделей.

Як підібрати піджак залежно від особливостей фігури

Зверніть увагу на такі моменти:

Якщо у вас масивні, широкі плечі та грудна клітка, слід враховувати подовжені моделі. Силуети з баскою, накладні кишені в зоні стегон, двобортні силуети додадуть об’єму нижній частині фігури та збалансують верх.

моделі. Силуети з баскою, накладні кишені в зоні стегон, двобортні силуети додадуть об’єму нижній частині фігури та збалансують верх. Якщо у вас об’ємні стегна, головний принцип — додаємо більше структури до верху фігури (плечі) і не обтягуємо зону стегон. Подовжені піджаки повинні перекривати широку частину стегна та залишати простір між тілом та виробом.

Якщо бентежить животик — вибирайте однобортні моделі. Модель має бути не надто укороченою, без масивної фурнітури на животі або інших декоративних деталей. Хороший вибір – прямий силует, на запах чи з поясом, оверсайз.

Крім того, якщо немає виразної талії — ви можете "намалювати" її завдяки моделям на запах або з поясом. Також класно виглядатимуть напівприталені піджаки зі структурованого матеріалу.

При низькому зрості вибираємо піджак, пропорційний до масштабу вашої фігури. Без гіпероверсайзу, довжина може бути коротшою, ніж середина стегна для збереження пропорцій.

Якщо бентежать об’ємні руки, слід уникати текстурованих моделей (твідові, в паєтках) або глянцевих (вінілові), зокрема з вузьким рукавом. Можливо, ви почуватиметеся впевненіше в матових виробах (костюмна тканина, вовна, шкіра, денім).

Основи для +Size — універсальної формули немає, слід відштовхуватися від конкретних особливостей фігури. Проте за умовчанням це:

більш структуровані вироби;

перевага подовжених моделей, що перекривають розширення стегон;

що більш наповнена фігура і що вищий зріст, то масштабніші лацкани;

асиметрія, силуети на запах, пояси – лише в плюс, але не на приталених виробах;

принт піджака вибираємо масштабніший, не дрібний і сильно рябий;

розрізам на рукавах, що оголюють кисті рук, говоримо Так!

Сім моментів, на які слід звернути увагу:

Довжина піджака

Довжина рукава

Лінія плеча

Ширина лацканів

Актуальний силует

Матеріал піджака

Важливі деталі

12 актуальних моделей:

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