Забудьте про чорні лофери: варіанти небанальних моделей, які точно підкреслять ваші образи (фото)

Базові чорні лофери стали маст-хевом осіннього сезону, але крім них є ще цікавіші моделі, якими не слід зневажати

Лофери не здають своїх модних позицій ще з минулого року. Базові чорні лофери стали маст-хевом і цього сезону. Хоча треба визнати, що таке взуття в принципі не втрачає своєї актуальності, а лише трохи видозмінюється.

Нещодавно в моді були класичні Gucci з пряжкою horsebit, потім всі носили Prada на масивній платформі, а зараз у віш-листі (список бажань) лаковані Celine із золотим лого, зазначають експерти блогу про моду і стиль MODEISME.

Безперечно, пара класичних чорних лоферів має бути в усіх, і знайти їх можна в будь-якому ціновому сегменті. Спеціалісти зробили добірку, де є менш тривіальні і більш унікальні моделі лоферів на будь-який смак. Трендові цього сезону молочна шкіра, коричнева замша та екстравагантний квадратний носок для більшої зібраності образу.

Модні лофери 2023: 12 актуальних трендів

Зазначимо, що балетки та ботильйони — взуття, яке знову в моді, тоді як яскраві кросівки, чоботи з гармошкою на гомілках та інші взуттєві тренди тепер варто прибрати вглиб шафи до кращих часів. "Телеграф" писав про антитренди взуття 2023.

Раніше ми розповідали, чим замінити звичайні балетки восени 2023 року. На піку моди — балетки-Tabi, так звані "копитці".