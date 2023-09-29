Не бійтесь експериментувати: 9 трендових кольорових поєднань на осінь (фото)

Забудьте про сірі та чорні акценти у своєму гардеробі восени

З приходом осені ми часто тяжіємо до нейтральних кольорів та мінімалізму. Проте не варто забувати про поєднання різних кольорів, адже це один з найяскравіших стилістичних прийомів цього сезону.

У 2023 році необов'язково обирати стиль total black або монохромну сіру палітру. Навіть у випадку, коли ваш настрій нижче плінтуса, ви можете підняти його, використовуючи яскраві та модні відтінки. Важливо вміти грамотно поєднувати їх між собою. Мова йде не лише про модні відтінки, а про вдосконалену модну стилізацію.

Як правильно поєднувати кольори в образі

Колір не потрібно міксувати в рівних частинах, аби не створити неправильні вертикальні пропорції. Пам’ятаємо, що ідеальна формула пропорцій — короткий торс — довгі ніжки. Максимум 2-3 кольори можуть бути основними в образі, всі інші варто додавати вкрапленнями в аксесуарну групу.

Експерти блогу про моду pumpyourstyle.studio проаналізували осінньо-зимові колекції люксових брендів та підготували корисну шпаргалку по найтрендовішим кольоровим поєднанням. Всього спеціалісти виокреслили дев'ять кольорових поєднань, які можуть зробити осінній образ більш сучасним та актуальним.

Молочний + малиновий + фіолетовий

Чорний + бордо

Зелений + жовтий

Зелений + червоний

Коричневий + червоний

Червоний + чорний

Сірий + коричневий + бежевий

Сірий + коричневий

Фіолетовий + жовтий + зелений

Раніше ми писали, як додати акцент у свій образ за допомогою штанів. Підібрані актуальні та цікаві формули.