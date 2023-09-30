"Чорничне молоко" на нігтях цієї осені: ідеї манікюру з небесними відтінками (фото)

Цей тренд продовжує бути актуальним і у жовтневий час

Цей вид манікюру привертає увагу і має дуже елегантний вигляд, при цьому підходить для будь-якого осіннього вбрання і додає шарму повсякденному образу.

Цей насичений відтінок, відомий як "чорничне молоко", має популярність серед провідних модних знаменитостей по всьому світу. Про це пише vogue.

Для створення нігтів у стилі чорничного молока слід нанести блакитний лак поверх бежевої, перламутрової або білої бази. Крім того, є легкий спосіб нанесення покриття в домашніх умовах.

Фарбуйте нігті трьома мазками один вниз, один вліво, а потім один вправо. Круглі та широкі кисті полегшують покриття нігтів лаком удома. А якщо вам складно зробити акуратний манікюр, просто занурте тонку кисть в ацетон, щоб проникнути в важкодоступні ділянки і виправити будь-які помилки.

Раніше ми показували фото та відео модних ідей нейл-арту з прохолодним блиском, які ви точно захочете повторити цієї осені. Блискучі дизайни нігтів продовжують набирати популярності.

Також "Телеграф" розповідав, що любителям спокійнішого манікюру сподобаються нейл-ідеї в нюдових тонах. Ви можете зробити нігті ефектними за допомогою нейл-арту або унікальної форми.