Леопардовий принт і дафлкот: які модні пальта можуть зігріти вас осіннього сезону (фото)

Зібрані актуальні тенденції цього сезону

Навіть якщо тепла погода тримається досить довго цього року, ми не можемо дочекатися моменту, коли зможемо надіти наші пальта. Ваш гардероб, напевно, вже має класичний тренч або шкіряну куртку, але сьогодні ми розглянемо тренди верхнього одягу більш детально.

Цієї осені ми носимо приглушений леопардовий принт, зазначають експерти блогу про моду та стиль MODEISME. Prada й Toteme повернули в моду дафлкот: однобортне пальто із застібками-петлями. Тренд на тейлоринг теж присутній.

Спеціалісти рекомендують обирати пальта з чіткою лінією плеча й гострими лацканами. Якщо воно буде ще й максі довжини, то ви отримаєте ультрамодний осінній образ.

Раніше ми зазначали, що вовняне пальто є необхідним елементом основного гардероба, який важко виключити в холодний період року. Проте, не всі його варіації здатні залишатися в тренді у швидкозмінному світі моди.

Деякі пальта, які були популярними кілька років тому, на сьогодні абсолютно не відповідають сучасним стандартам стилю."Телеграф" розповідав про антитренди пальт восени 2023 року.