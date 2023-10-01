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Мінімалізм, але із цікавинкою: десять стильних ідей манікюру, які варто повторити цієї осені (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Манікюр – важлива частина образу Новина оновлена 01 жовтня 2023, 15:57
Манікюр – важлива частина образу. Фото Freepik

За допомогою ефектного нейл-арту ваші нігті будуть бездоганними

Різноманітність осінніх тенденцій манікюру приємно вражає у 2023 році. Однак, як би не змінювалися тренди, модниці не перестають любити мінімалістичний нейл-арт, який підходить до будь-якого образу.

Якщо ви шукаєте ідеї манікюру на цю осінь, то зверніть увагу на десять стильних варіантів дизайну нігтів з точками. Такий нейл-арт прикрасить як довгу, так і коротку довжину.

Ви можете зробити улюблений френч, але урізноманітнити його малюнками крапок. Або просто покрийте нігті лаком, який подобається, а внизу нігтьової пластини нанесіть акуратні краплі іншого кольору.

Мінімалістичний нейл-дизайн з цятками дозволить використовувати два улюблені кольори. Наприклад, нюдову основу і коричневий, чорний, блакитний, зелений та інші відтінки. Не менш ефектним вибором стане додавання кількох точок. Дуже витончено виглядають три невеликі горошини вздовж нігтя, тони з однієї палітри кольорів створять ефект омбре. Також ви можете розмістити по всій поверхні хаотично чорно-білі кола, надавши манікюру контрастності та динамічності.

Ідеї манікюру на осінь 2023

Манікюр з крапками
Манікюр з крапками
Манікюр з крапками
Манікюр з крапками
Манікюр з крапками
Манікюр з крапками
Манікюр з крапками
Манікюр з крапками
Манікюр з крапками
Манікюр з крапками

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу ідею ефектного манікюру для цієї осені. Спробуйте прикрасити нігті золотистими візерунками чи блискучим декором, щоб вони засяяли.

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#Манікюр