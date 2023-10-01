Мінімалізм, але із цікавинкою: десять стильних ідей манікюру, які варто повторити цієї осені (фото)

За допомогою ефектного нейл-арту ваші нігті будуть бездоганними

Різноманітність осінніх тенденцій манікюру приємно вражає у 2023 році. Однак, як би не змінювалися тренди, модниці не перестають любити мінімалістичний нейл-арт, який підходить до будь-якого образу.

Якщо ви шукаєте ідеї манікюру на цю осінь, то зверніть увагу на десять стильних варіантів дизайну нігтів з точками. Такий нейл-арт прикрасить як довгу, так і коротку довжину.

Ви можете зробити улюблений френч, але урізноманітнити його малюнками крапок. Або просто покрийте нігті лаком, який подобається, а внизу нігтьової пластини нанесіть акуратні краплі іншого кольору.

Мінімалістичний нейл-дизайн з цятками дозволить використовувати два улюблені кольори. Наприклад, нюдову основу і коричневий, чорний, блакитний, зелений та інші відтінки. Не менш ефектним вибором стане додавання кількох точок. Дуже витончено виглядають три невеликі горошини вздовж нігтя, тони з однієї палітри кольорів створять ефект омбре. Також ви можете розмістити по всій поверхні хаотично чорно-білі кола, надавши манікюру контрастності та динамічності.

Ідеї манікюру на осінь 2023

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу ідею ефектного манікюру для цієї осені. Спробуйте прикрасити нігті золотистими візерунками чи блискучим декором, щоб вони засяяли.