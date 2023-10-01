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Від бежевого до червоного: топ-8 кольорів осінньо-зимового сезону, від яких ви будете в захваті (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Осінь – час ефектних аутфітів Новина оновлена 01 жовтня 2023, 19:21
Осінь – час ефектних аутфітів. Фото Freepik

Сміливо додавайте у свої вбрання відтінки жовтого, синього та чорно-білі поєднання

У 2023 році в тренді багато яскравих кольорів, не став винятком і осінньо-зимовий сезон. За допомогою актуального відтінку ваш образ вийде новий рівень.

Восени та взимку стилісти звертають увагу на вісім трендових кольорів. Про це пише у своєму блозі в Instagram стилістка Анастасія Давидова.

У топі популярних відтінків цієї осені та взимку виявилися:

  • Делікатний рожевий. Стане чудовою альтернативою естетиці Барбі, яка охопила модниць після виходу однойменного фільму;
  • Чорно-біле поєднання. Класичний мікс ніколи не вийде із моди;
  • Червоний. Цей колір на піку тенденцій в осінньо-зимових колекціях;
  • Бежевий. Відмінний колір як для базових речей, так і для верхнього одягу в холодну пору року;
  • Жовтий. Несподівано вривається у топ тонів цього сезону, чудово гармонує з відтінками природи в золоту пору;
  • Зелений. Палітра зелених відтінків доповнить ваші осінні та зимові аутфіти;
  • Металик. Все ще не втрачає актуальності, особливо вдало вписуватиметься у новорічні образи.

Трендові кольори в сезоні осінь-зима 2023

Стильні образи у рожевому кольорі
Відтінки рожевого
Стильні образи у бежевому кольорі
Бежева база
Стильні образи у зеленому кольорі
Смарагдові тони
Стильні образи у кольорі
Срібло та блиск завжди популярні
Стильні образи у чорно-білому кольорі
Класика, яка не старіє
Стильні образи у червоному кольорі
Хіт сезону
Стильні образи у жовтому кольорі
Теплі тони для осені
Стильні образи у синьому кольорі
Універсальний колір

Раніше "Телеграф" розповідав, що за допомогою кольору можна підвищити градус стилю в образі. Модницям варто звернути увагу на кілька трендових колірних поєднань цієї осені.

Теги:
#Стиль #Кольору #Тренди