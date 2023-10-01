Від бежевого до червоного: топ-8 кольорів осінньо-зимового сезону, від яких ви будете в захваті (фото)
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Сміливо додавайте у свої вбрання відтінки жовтого, синього та чорно-білі поєднання
У 2023 році в тренді багато яскравих кольорів, не став винятком і осінньо-зимовий сезон. За допомогою актуального відтінку ваш образ вийде новий рівень.
Восени та взимку стилісти звертають увагу на вісім трендових кольорів. Про це пише у своєму блозі в Instagram стилістка Анастасія Давидова.
У топі популярних відтінків цієї осені та взимку виявилися:
- Делікатний рожевий. Стане чудовою альтернативою естетиці Барбі, яка охопила модниць після виходу однойменного фільму;
- Чорно-біле поєднання. Класичний мікс ніколи не вийде із моди;
- Червоний. Цей колір на піку тенденцій в осінньо-зимових колекціях;
- Бежевий. Відмінний колір як для базових речей, так і для верхнього одягу в холодну пору року;
- Жовтий. Несподівано вривається у топ тонів цього сезону, чудово гармонує з відтінками природи в золоту пору;
- Зелений. Палітра зелених відтінків доповнить ваші осінні та зимові аутфіти;
- Металик. Все ще не втрачає актуальності, особливо вдало вписуватиметься у новорічні образи.
Трендові кольори в сезоні осінь-зима 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, що за допомогою кольору можна підвищити градус стилю в образі. Модницям варто звернути увагу на кілька трендових колірних поєднань цієї осені.