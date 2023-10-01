Від бежевого до червоного: топ-8 кольорів осінньо-зимового сезону, від яких ви будете в захваті (фото)

Сміливо додавайте у свої вбрання відтінки жовтого, синього та чорно-білі поєднання

У 2023 році в тренді багато яскравих кольорів, не став винятком і осінньо-зимовий сезон. За допомогою актуального відтінку ваш образ вийде новий рівень.

Восени та взимку стилісти звертають увагу на вісім трендових кольорів. Про це пише у своєму блозі в Instagram стилістка Анастасія Давидова.

У топі популярних відтінків цієї осені та взимку виявилися:

Делікатний рожевий. Стане чудовою альтернативою естетиці Барбі, яка охопила модниць після виходу однойменного фільму;

Стане чудовою альтернативою естетиці Барбі, яка охопила модниць після виходу однойменного фільму; Чорно-біле поєднання. Класичний мікс ніколи не вийде із моди;

Класичний мікс ніколи не вийде із моди; Червоний. Цей колір на піку тенденцій в осінньо-зимових колекціях;

Цей колір на піку тенденцій в осінньо-зимових колекціях; Бежевий. Відмінний колір як для базових речей, так і для верхнього одягу в холодну пору року;

Відмінний колір як для базових речей, так і для верхнього одягу в холодну пору року; Жовтий. Несподівано вривається у топ тонів цього сезону, чудово гармонує з відтінками природи в золоту пору;

Несподівано вривається у топ тонів цього сезону, чудово гармонує з відтінками природи в золоту пору; Зелений. Палітра зелених відтінків доповнить ваші осінні та зимові аутфіти;

Палітра зелених відтінків доповнить ваші осінні та зимові аутфіти; Металик. Все ще не втрачає актуальності, особливо вдало вписуватиметься у новорічні образи.

Трендові кольори в сезоні осінь-зима 2023

Відтінки рожевого

Бежева база

Смарагдові тони

Срібло та блиск завжди популярні

Класика, яка не старіє

Хіт сезону

Теплі тони для осені

Універсальний колір

Раніше "Телеграф" розповідав, що за допомогою кольору можна підвищити градус стилю в образі. Модницям варто звернути увагу на кілька трендових колірних поєднань цієї осені.