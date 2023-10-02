Красиві стрижки на осінь 2023: три тренди, які підійдуть під будь-який типаж (фото)

Дізнайтесь, яку модну стрижку слід обрати на осінь цього року

Багато представниць прекрасної статі змінюють свій стиль, коли приходить новий сезон. Ті, хто любить експериментувати, можуть іноді помилитися з антитрендами. Все ж таки можна подумати про нову красиву зачіску на осінь, особливо враховуючи, що цього року актуальні три варіанти, що підходять практично всім типажам.

Існує три варіанти стрижки, які захоче мати будь-яка модниця. Це стрижка Hush, міксі (не плутати з піксі), а також боб з рівним зрізом.

Стрижка Hush

Hush — це ніжна стрижка з багатошаровою текстурою, яка ідеально поєднується з тонким чубчиком або принаймні короткими шарами волосся, що надають обрамленню обличчю. Однією з незаперечних переваг цієї стрижки є природне надання волоссю об’єму, що дозволяє майже повністю уникнути укладання. Крім того, вона підходить для більшості типів волосся та легко адаптується під різні форми обличчя.

Міксі

Ця стрижка характеризується переходом від короткого волосся спереду та на верхній частині голови до більш довгого на потилиці. Важливо, щоб цей перехід був м’яким, а ззаду волосся не було занадто довгим. Міксі ідеально поєднується з чубчиком, який можна зробити рваним, коротким або середньої довжини. Філіровані пасма додають свіжості образу і спрощують укладання. Для фіксації контурів вам знадобиться лише трохи гелю.

Боб з рівним зрізом

Це універсальний вибір, який додає волоссю об’єм та створює стильний образ. У даному варіанті стрижки довжина волосся має бути однаковою і досягати середини шиї. Класичний боб не має чубчика, але якщо вам він необхідний, його слід підстригти рівно.

Раніше ми писали, як можна експериментувати з поєднаннями кольорів в образах. Це один із найяскравіших стилістичних прийомів цього сезону.