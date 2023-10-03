Манікюр на осінь — топ-5 трендових відтінків цього сезону

Які кольори та відтінки в нейл-дизайнах будуть трендовими цієї осені

Кожна дівчина хоче бути в тренді, навіть якщо це стосується манікюру на осінь. Настав жовтень — час глінтвейну, теплих пальт та високих чобіт. А до них час і манікюр підібрати.

Підкреслити свій стиль та індивідуальність допоможуть трендові відтінки осіннього манікюру. А таких є аж п’ять, кожна знайде щось своє, пише obozrevatel.com.

Відтінок червоного вина

Настав час відмовитися від класичного червоного кольору і підібрати насичений відтінок червоного вина. Такий манікюр буде дуже модним цього сезону. До того ж такий тон підійде багатьом дівчатам із різною довжиною та формою нігтів.

Відтінок еспресо

Серед кавових відтінків дуже велика палітра, кожна дівчина знайде щось своє — молочну каву, ніжну латте та насичене еспресо. Сміливо експериментуйте з відтінками та дизайнами.

Відтінок блакитний лід

Цей колір у манікюрі підійде дівчатам, які готові до експериментів і тим, хто шукає щось нове для себе. Відтінок буде чудово виглядати, якщо ваша шкіра рук має блідий тон.

Натуральні відтінки та нюд

Манікюр у стилі натюрель повільно, але впевнено повертається в моду разом із прагненням до акуратних натуральних нігтів. Якщо ви втомилися від яскравих відтінків, спробуйте цієї осені нюдові тони.

Відтінок соковитої вишні

Вишневий червоний колір не виходить із моди вже кілька сезонів поспіль. Буде у тренді він і цієї осені. Цей відтінок відмінно підійде для різного віку жінок і підкреслить вашу впевненість у собі.

Раніше "Телеграф" розповідав про трендові ідеї манікюру на жовтень. Від яскравого синього до коричневого та з блискітками.