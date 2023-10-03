Смужка в осінніх образах: три важливі нюанси, щоб принт вас не спотворив (фото)

Без стильної тільнику в осінньому гардеробі не обійтися

Осінні аутфіти дозволяють використовувати різні принти. Доповнить ваш образ не тільки картата сорочка, а й тільник. Головне, правильно підібрати смужку, щоб забарвлення не спотворило силует і вашу фігуру.

Як вибрати стильний одяг у смужку цієї осені? Про важливі нюанси розповідає блог стилістки gulevatatanja в Instagram.

Тільник давно став базовим елементом гардеробу, тож впишеться в більшість образів цього сезону. Пасуватиме хоч до джинсів, хоч до штанів, хоч до спідниць чи сукні. Джемпери, лонгсліви, гольфи та светри в смужку стануть чудовою річчю в багатошаровому луці. До речі, їх можна носити у зав’язаному варіанті на плечах чи талії.

Стилістка зазначає, що не вся смужка вважається актуальною та стильною. При виборі одягу з цим принтом рекомендується врахувати три прості правила. По-перше, звертайте увагу на те, щоб смужка була одного розміру. По-друге, краще зупинити вибір на смужці одного кольору. По-третє, стилістка радить носити одяг у смужку без додаткових принтів.

Так носити можна:

Стильний одяг у смужку

Актуальний принт

Смужка доповнить ваші осінні образи

Такий одяг краще не купувати:

Немодні варіанти

Мікс принтів може виглядати недолуго

Краще вибирати смужку одного типу

Раніше "Телеграф" розповідав про трендові кольори осені 2023 року. Сміливо додавайте у свої вбрання відтінки жовтого, синього та чорно-білі поєднання.