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Залишайтеся стильними навіть у холоди: найтрендовіші моделі взуття на осінь (фото)

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Галина Струс Галина Струс
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Саме час оновити гардероб та підібрати стильне взуття на холодну погоду
Саме час оновити гардероб та підібрати стильне взуття на холодну погоду. Фото pexels.com

Уже жовтень, а значить настав час вибрати стильне взуття на осінь

Зміна сезону завжди підштовхує модниць до підбору відповідного гардеробу. Жовтень — саме час подбати про підбір взуття на холодну погоду, щоб виглядати стильно навіть у мороз.

Цього сезону в тренді будуть як більш класичні та практичні моделі взуття, так і екстравагантні. Кожна дівчина знайде собі щось підходяще, пише podrobnosti.ua.

Блискучі чоботи

Таке взуття підійде сміливим дівчатам, які готові до експериментів. Блискучі чоботи стрімко входять у моду не лише на червоних доріжках, а й у повсякденному житті. Чоботи, які переливаються золотом, чудово підійдуть до сукні, джинсів та спідниці-міді.

Блискучі чоботи

Взуття із квадратним носом

Звичні закруглені моделі відходять на задній план, тоді як у трендах зараз черевики та чоботи із квадратними носами. При цьому взуття може бути і на підборах, і на танкетках, але все одно виглядатиме дуже стильно. Сміливо комбінуйте такі черевики чи туфлі з довгими спідницями та брючними костюмами.

Чоботи з квадратним носком

Лофери

Лофери вже давно полюбилися модницям своєю практичністю та елегантністю. Їхній час ще не минув, а значить можна сміливо підбирати собі лофери, як невід’ємну частину гардеробу. Вони чудово поєднуються як з жіночними вбраннями, так і з бунтарськими образами.

Лофери

Ботфорти

Є багато варіацій серед моделей ботфортів, і всі вони "на коні" цього осіннього сезону. Вибирати є з чого: шкіряні, лаковані, оксамитові та класичні. Це взуття відмінно підійде до міні-спідниць та підкреслить ноги. Однак носити їх можна із джинсами-скіні, від цього образ не програє.

Ботфорти

Чоботи-труби

Ще один класичний варіант взуття — чоботи-труби, які підкорили жінок своєю зручністю та елегантністю. На відміну від ботфортів, такі чоботи мають ширший крій і не облягають ногу дуже щільно. Отже, є більше варіантів, з чим їх можна поєднувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, які шкіряні куртки актуальні восени 2023 року. Встигніть оновити гардероб до похолодання.

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#Модна осінь #осіннє взуття #Осінні тренди