Як виглядати стильно цієї осені: топ-11 модних трендів для будь-якого віку (фото)

Денім, шотландка і не тільки — актуальна добірка виходить за межі поколінь

Модні тенденції осені та зими 2023 року пропонують широкий вибір захоплюючих варіантів для жінок, які прагнуть дослідити світ моди. Це ідеальний час, щоб вибрати тренди, що відповідають вашому особистому стилю, та поекспериментувати з новими образами, які допоможуть вам почуватися модно та елегантно.

Як підкреслює портал No Time For Style, ці 11 модних трендів обов’язково потрібно мати у своєму гардеробі. В наш час індивідуальність і самовираження стоять на першому місці та мода полягає в тому, щоб прийняти свій унікальний стиль і виглядати неймовірно незалежно від вашого віку!

Що модно носити цієї осені — головні тренди

Біла блузка: позачасова та універсальна

Біла сорочка є позачасовим трендом і доступна в різних формах та кроях. Виберіть, який крій краще підходить вашій фігурі, та адаптуйте його до свого особистого стилю. Завдяки своїй універсальності біла блузка є невіднятною частиною гардероба та надає елегантності вашому образу в будь-якій ситуації.

Джинсовий одяг: елегантний денім

Джинси – це позачасовий модний тренд, але цього сезону вони еволюціонують за допомогою приталених кроїв. Щоб створити елегантний і стильний образ, вибирайте джинси, що добре сидять, і поєднуйте їх з вишуканою сорочкою або блузою.

Доповніть вбрання вишуканими аксесуарами та шикарним взуттям. Це поєднання буденності та вишуканості робить денім універсальним та модним вибором.

Плісована спідниця міді: довга елегантність

Відмінний вибір із модних тенденцій сезону осінь-зима 2023-24, вона може похвалитися вишуканим стилем Bon-Ton, який можна перетворити на сміливіший образ за допомогою правильних комбінацій. Ви можете експериментувати з різними стилями, наприклад, поєднуючи її з повсякденною футболкою та кросівками для контрасту або надягаючи з елегантною блузою та високими підборами для витонченого образу. Ця універсальність робить її культовим предметом будь-якого гардероба.

Джинсова куртка: повсякденна універсальність

Джинсова куртка великого розміру, універсальний та молодіжний одяг, заслуговує на вашу увагу для вашого образу осінь-зима 2023-24. Завдяки своєму вільному крою та можливості підкладати низ вона ідеально підходить для поєднання тепла та стилю. Незалежно від того, чи накидаєте ви її на просту футболку чи затишний светр, ця куртка надасть вашому вбранню невимушеного відтінку і стане обов’язковим атрибутом майбутнього сезону.

Широкі штани та кюлоти: комфорт та стиль

Цього сезону широкі штани та кюлоти – модний момент. Ви можете створювати класичні та елегантні образи, поєднуючи їх з шикарними блузками або топами. Вибирайте нейтральні кольори, наприклад, білий, чорний або бежевий. Додайте взуття на високих підборах та витончені аксесуари, щоб завершити своє модне вбрання. Експериментуйте з різними кроями, щоб знайти той, який найкраще підходить вашій фігурі та особистому стилю.

Червоний ансамбль: яскравий та стильний

Червоний у всіх його відтінках посідає центральне місце. Щоб включити його у своє вбрання, не переборщивши, ви можете почати з деталей, таких як взуття, сумки або аксесуари, або вибрати червоний ансамбль. Виберіть червоний одяг, наприклад піджак або спідницю, і поєднуйте його з нейтральними кольорами, такими як білий, чорний або сірий, щоб досягти ефекту елегантного контрасту. Це дозволяє надати яскравості вашому образу без перебору.

Сексуальна та жіночна сукня-футляр: елегантність для особливих випадків

Жіноче плаття-футляр знову в моді. Експериментуйте з елегантними сукнями для урочистих випадків чи офісу. Для вечірнього образу поєднуйте його з блискучими прикрасами та високим підбором.

Для офісу додайте піджак або ремінь, щоб надати йому професійного відтінку. Сукня-футляр — це універсальна класика, яка підходить для багатьох випадків і дозволяє стильно виразити свою жіночність.

Великі пальта та блейзери: тенденція просторості

Одяг оверсайз, у тому числі пальто та піджаки, зараз у тренді. Знайдіть хвилинку, щоб подумати, чи доповнює цей стиль вашу фігуру та особистий смак.

Якщо ви вирішите носити їх, переконайтеся, що ви збалансували об’єм за допомогою приталених елементів у вашому вбранні, наприклад штанів або пояса, щоб створити пропорційний та стильний силует. Експериментуйте, щоб знайти ідеальну рівновагу між комфортом і стилем.

Плед-візерунки: класичний та сміливий

Тканина тартан у шотландському стилі знову в моді. Ви можете вибрати класичний образ, одягнувши основний одяг із шотландки, наприклад спідницю або піджак, і поєднуючи його з нейтральними речами. Або, якщо ви хочете сміливіший образ, змішайте тартан з іншими візерунками або яскравими кольорами.

Тотальний сірий

Металеві ефекти: блиск та гламур

Металеві ефекти на тканинах – сміливий та сучасний тренд. Ви можете експериментувати з цим мерехтінням, щоб надати блиску своєму образу. Вибирайте такі речі, як спідниці, топи або жакети з металевими акцентами, і поєднуйте решту одягу з нейтральними або темними тонами, щоб створити елегантний контраст. Металік ідеально підходить для особливих вечорів чи випадків, коли ви хочете стильно сяяти.

Раніше ми розповідали, які модні речі 2023 року з вашої шафи освіжать ваш образ цієї осені. І не обов’язково часто потрібно оновлювати гардероб – ці секрети стиліста допоможуть бути у тренді без зайвих витрат.