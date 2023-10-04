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Від "страшного" нейл-арту до опалового дизайну: десять ідей манікюру, які варто спробувати у жовтні (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Вибрати стильний осінній манікюр не так просто Новина оновлена 04 жовтня 2023, 15:02
Вибрати стильний осінній манікюр не так просто. Фото Pexels

З яскравими нігтями будь-який ваш осінній образ заграє новими фарбами

Восени тренди манікюру балують затишними відтінками та стильними задумами. У жовтні тенденції доповнюють ефектні нейл-ідеї на Хелловін.

Якщо ви в пошуку дизайну для ваших нігтів цього місяця, то зверніть увагу на десять стильних варіантів. Такий нейл-арт прикрасить як довгі, так і короткі нігті.

Відтінки коричневого, помаранчевого та зеленого в топі манікюрних тенденцій цієї осені. Ви можете додавати ці кольори до звичного френча, покривати нігті одним тоном або змішувати лаки, малюючи яскраві закарлючки. Любительки принтів можуть звернути увагу на шахові малюнки та дизайн а-ля опал.

Окреме місце у тенденціях нейл-арту в жовтні займає тематика Хелловін. Якщо химерні дизайни вам не до душі, просто покрийте нігті криваво-червоним кольором. Хоча й сіро-коричнева абстракція стане основою для "страшного" манікюру найжаливішої ночі року. Контрастне поєднання нюдової основи у французькому дизайні із чорними кінчиками – ще одна стильна ідея нейл-арту на це свято.

Стильні ідеї манікюру на жовтень 2023

Манікюр на Хеллоуїн
Манікюр на Хеллоуїн
Осінній манікюр
Теплі відтінки
Манікюр із шаховим малюнком
Шаховий принт
Зелений манікюр
Зелений – хіт сезону
Опаловий манікюр
Опаловий дизайн
Зелений манікюр
Кольоровий френч
Стильний манікюр
Стильний дизайн
Стильний манікюр
Незвичайна нейл-ідея
Червоний манікюр
Ефектний колір
Помаранчевий манікюр
Під тон осіннього листя

Раніше "Телеграф" розповідав, що в осінні нейл-тренди увірвався манікюр із золотим декором, який може додати розкоші у ваш образ. Однак нюдовий дизайн нігтів залишається актуальним поза часом і стане в нагоді, якщо від яскравого манікюру ви втомилися.

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