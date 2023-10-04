Не лише тепло, але й красиво: топ-5 трендів із трикотажу на осінь

Ці речі з трикотажу стануть незамінними у вашому осінньому гардеробі.

Трикотажні речі полюбилися багатьом за свою практичність та затишок, який вони дарують. Однак, вони можуть бути не тільки теплими і практичними, але й ефектно вписуватися у найсміливіші і жіночні луки. Залишайтеся стильними навіть у холоди восени з трендовими трикотажними речами.

Кожен сезон модні тенденції змінюються. Цієї осені у тренді будуть яскраві відтінки трикотажу та вільні крої, пише focus.

Топ-5 трендів із трикотажу на осінь

Яскраві відтінки та фантазії

Цієї осені набирає популярності так звана "фантазійна пряжа". Йдеться про різні незвичайні види пряжі — букле, трава, тедді. Текстура ниток надає готовим виробам особливого шарму та цікавого вигляду, а доповнять образ яскраві відтінки.

Оверсайз та широкий крій

Вже кілька сезонів поспіль у тренді оверсайз. Не оминула ця тенденція й трикотаж. Плюс сюди додалися речі унісекс, які запросто доповнять образ як жінок, так і чоловіків. Сміливо купуйте великі об’ємні светри, кофти з навмисне неохайними краями та дірками, широкі кардигани.

Відтінки червоного

Зараз на піку популярності речі червоного кольору та всі його відтінки. Як ми знаємо, палітра кольорів відіграє не останню роль у створенні образів, це стосується і трикотажних речей. Сміливо підбирайте червоний трикотаж, а також вогненно-червоний, помаранчевий, жовтогарячий.

Зелений теж у тренді

Цього осіннього сезону дизайнери приділили багато уваги і зеленому неону і спокійнішим зеленим відтінкам. Такий яскравий трикотаж можна сміливо поєднувати зі спокійнішими тонами, тоді образ буде особливо стильним.

"Бабусин квадрат"

Головний хіт осіннього сезону – ручна робота. Плетені речі, застосування техніки макраме і так званий "бабусин квадрат", все те, що неможливо зробити машинним шляхом, буде у тренді. Стилісти радять гармонійно поєднувати такий ручний трикотаж зі спокійним повсякденним одягом.

Раніше "Телеграф" розповідав про чотири тренди трикотажу, без яких цієї осені не обійтися. Сміливо комбінуйте ці речі із улюбленими предметами гардеробу.