Стильно та сміливо: ці топ-5 модних трендів осені додадуть нові нотки у ваш гардероб (фото)

Показуємо найкращі ідеї, які оновлять ваш образ цього сезону

Безумовно, модні тенденції осені 2023 року – це оновлений погляд на класику. Все ще модні штани та слакси великого розміру, шкіряні аксесуари червоного кольору та балетки! Взуття, яке на загальну думку було помилкою моди початку 2000-х, тріумфально повернулося.

Цього сезону до балеток додані масивні прикраси, такі як пряжки та ремінці — вони реально заслуговують на другий шанс. Добірку по-справжньому новаторських предметів гардероба, модних цього сезону, підготував портал StyleCaster.

Що носити восени 2023 — модні тренди

Морські смужки

Смужки — це візерунок, який вражає величезною різноманітністю ширини, кольорів і форматів, і тому ніколи не вийде з моди — на відміну від принта леопарда, який з’являється так само швидко, як і зникає. Цього року ви можете експериментувати зі смугами багатьма іншими способами, ніж просто поєднанням светра та джинсів. Вибирайте максі або міді сукні, які витримають випробування часом і виглядатимуть класично довгі роки. Ви можете додати унікальності у свій образ за допомогою сумок, черевиків та шкіряних аксесуарів, таких як ремені чи куртки.

Фото: stylecaster

Штани-балони великого розміру

Що стосується осіннього низу, то чим ширші штани, тим краще. Ця тенденція є поверненням до 90-х, особливо у поєднанні з вужчим топом, щоб збалансувати вагу ансамблю. Що ще краще, так це те, що практично будь-яке взуття матиме гарний вигляд з цим низом. Балетки, масивні кросівки, черевики, кросівки — що завгодно.

Фото: stylecaster

Балетки з ремінцями та пряжками

Балетки намагаються повернутися вже деякий час, але цього сезону вони отримують яскравіші оновлення. Перед тим, як ви вирішите, що ця тенденція вам не підходить, ще раз подумайте. Адже ніхто не просить вас носити їх із вузькими джинсами чи скейтерською спідницею. Уявіть, що ви носите їх із лляними брюками, шикарними спідницями міді, вінтажними джинсами та навіть міні-спідницею з низькою посадкою. Круто, правда?

Фото: stylecaster

Байкерські черевики

Це 100-відсоткові нові чоботи "It girl" на осінь. Ви ось-ось побачите їх зі спідницями максі, міні-спідницями та будь-яким іншим типом нижнього одягу, який ви можете надіти на прохолодну погоду.

Ви навіть можете побачити відродження колготок у поєднанні із шортами. Однак ці байкерські черевики перенесуть образ із 2013-го просто у 2023 рік.

Фото: stylecaster

Червона шкіра

Одна з найкращих можливостей осені – одягнути неймовірну шкіряну куртку. Цього сезону в тренді кольорова шкіра, у тому числі чудовий червоний відтінок, який так гармонує з осіннім листям на вулиці. Якщо ви хочете почати з меншого в цьому тренді, подумайте про те, щоб підібрати шкіряний червоний ремінь або червону сумку.

Фото: stylecaster

Раніше ми розповідали, які модні тренди осені 2023 року виходять за межі поколінь і просто змусять вас виглядати шикарно. Дивіться за посиланням топ-11 модних трендів для будь-якого віку!