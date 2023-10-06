Як розфарбувати сірі будні витонченим манікюром: п’ять трендових кольорів на жовтень (фото)

Виділіться із сірої маси та майте стильний вигляд цієї осені

Восени ми прагнемо урізноманітнити похмуру повсякденність і підняти собі настрій, звертаючись до яскравих кольорів. Це стає особливо важливим, коли багато жінок знаходять втіху у відвідуванні салонів краси у пошуках барвистого манікюру. Це дозволяє їм уникнути повсякденної рутини, робочих обов’язків і навіть депресивних думок, особливо в період стресів і напруги, такого як воєнний час.

"Телеграф" зібрав добірку фото з 5 кольорами манікюру, які у жовтні цього року вважаються трендовими у нейл-арті. Дивіться приклади та надихайтеся красою витонченого нейл-арту!

Блакитний манікюр

Цей колір ідеально поєднується як з блідою, так і із засмаглою шкірою завдяки своєму ніжному пастельному підтону.

Кавовий манікюр

Різноманітні відтінки — від холодної кави до вершкового латте. З усім тим, цього жовтня особливо популярним стане відтінок "еспресо".

Вишневе-червоний манікюр

Яскрава вишнево-червона палітра користується великою популярністю цього осіннього сезону.

Нюдовий манікюр

У тренді — нейтральні манікюрні стилі, такі як тілесний манікюр або нюдові нігті, а також варіації "голих нігтів", тобто без яскравих і складних дизайнів.

Бордовий манікюр

Ідеально підходить для нігтів будь-якої форми, хоча на коротких нігтях він може мати не такий хороший вигляд через свою глибоку колірну гамму.

Раніше ми показували фото та відео модних ідей нейл-арту з прохолодним блиском, які ви точно захочете повторити цієї осені. Блискучі дизайни нігтів продовжують набирати популярності.