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Як розфарбувати сірі будні витонченим манікюром: п’ять трендових кольорів на жовтень (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Вишнево-червоний лак у трендах осені 2023 Новина оновлена 06 жовтня 2023, 15:58
Вишнево-червоний лак у трендах осені 2023. Фото instagram.com

Виділіться із сірої маси та майте стильний вигляд цієї осені

Восени ми прагнемо урізноманітнити похмуру повсякденність і підняти собі настрій, звертаючись до яскравих кольорів. Це стає особливо важливим, коли багато жінок знаходять втіху у відвідуванні салонів краси у пошуках барвистого манікюру. Це дозволяє їм уникнути повсякденної рутини, робочих обов’язків і навіть депресивних думок, особливо в період стресів і напруги, такого як воєнний час.

"Телеграф" зібрав добірку фото з 5 кольорами манікюру, які у жовтні цього року вважаються трендовими у нейл-арті. Дивіться приклади та надихайтеся красою витонченого нейл-арту!

Блакитний манікюр

Цей колір ідеально поєднується як з блідою, так і із засмаглою шкірою завдяки своєму ніжному пастельному підтону.

Блакитний манікюр
Блакитний лак на нігті

Кавовий манікюр

Різноманітні відтінки — від холодної кави до вершкового латте. З усім тим, цього жовтня особливо популярним стане відтінок "еспресо".

Кавовий манікюр
Кавовий лак на нігті

Вишневе-червоний манікюр

Яскрава вишнево-червона палітра користується великою популярністю цього осіннього сезону.

Вишневе-червоний манікюр
Вишневе-червоний лак на нігті

Нюдовий манікюр

У тренді — нейтральні манікюрні стилі, такі як тілесний манікюр або нюдові нігті, а також варіації "голих нігтів", тобто без яскравих і складних дизайнів.

Нюдовий манікюр
Нюдовий лак на нігті

Бордовий манікюр

Ідеально підходить для нігтів будь-якої форми, хоча на коротких нігтях він може мати не такий хороший вигляд через свою глибоку колірну гамму.

Бордовий манікюр
Бордовий лак на нігті

Раніше ми показували фото та відео модних ідей нейл-арту з прохолодним блиском, які ви точно захочете повторити цієї осені. Блискучі дизайни нігтів продовжують набирати популярності.

Теги:
#Манікюр #Тренди #Нейл-арт #Осінній манікюр