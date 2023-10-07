П’ять головних трендів осені: які речі носять круті французькі модниці цього сезону (фото)

У цих речах ви відчуєте себе королевою французького стилю

Французький стиль завжди ґрунтувався на класиці, але цього сезону класика відроджується з родзинкою. Модні тренди осені 2023, представлені в цій статті, носять усі найкрутіші паризькі дівчата. При цьому французькі традиції дають можливість адаптувати їх для свого особистого стилю.

Портал StyleCaster підготував добірку із п’яти головних модних речей, які ви можете включити до свого гардеробу. Вони підійдуть вам, якщо ви живете в місті або передмісті, і будуть доречні як для офісу, так і для вікенду.

Що носити восени 2023 — варто почати прямо зараз

Туфлі у стилі Mary Jane

Стійка назва для таких туфель на невисокому каблучці з ремінцем прийшла з американського коміксу — Мері Джейн, головна героїня, завжди носила саме таке взуття. Вона повернулася до трендів і готова привнести ностальгічну нотку у ваш гардероб. Якщо ви хочете одягнути дизайнерську пару, зверніть увагу на The Row або Miu Miu. Якщо вам потрібен більш економічний варіант, вам запропонують такі бренди, як J. Crew, Sam Edelman, Madewell і Schutz. Писк моди — у поєднанні зі шкарпетками.

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Банти для волосся

Аксесуар для волосся — один із найпростіших способів доповнити будь-яке вбрання. А тенденція із бантами надто мила, щоб від неї відмовитися.

Є багато різних способів втілити цю тенденцію, бант може бути будь-якого розміру та будь-якого кольору. Крім того, ви можете використовувати його в різних зачісках.

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Колір Apple Red

Здається, із сезону в сезон якийсь один колір заповнює усі стрічки у соцмережах. Був час одержимості ірландським зеленим Kelly Green або особливим рожевим Millenial Pink, ну а цієї осені та взимку Париж розфарбують у червоний колір усіх відтінків. Справжній яблучно-червоний – класичний відтінок, який ніколи не виходить із моди.

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Сумка через плече

Нарешті ви можете зняти важкість зі своїх плечей, бо сумки через плече повернулися — якщо вважати, що вони колись виходили з моди. Універсальна сумка через плече, що дозволяє звільнити руки, представлена у багатьох формах. Будь-то велика безкаркасна сумка-хобо у формі півмісяця, структурована сумка-відро (bucket bag) або щось з ременем, що регулюється, — сумки через плече беруть верх. Якщо ви шукаєте повсякденну сумку, ви не помилитеся, вибравши просту чорну шкіряну сумку.

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Джинси у формі барильця

Широкі джинси отримали ще одне життя завдяки модному стилю "джинси-бочонки". Як і інші джинси з широкими штанинами, ця модель прилягає до талії та вільна по всій нозі. Різниця полягає у структурованому бічному шві, який створює продуману дугоподібну форму навколо коліна. Якщо ви шукаєте таку пару в інтернеті, ви також можете пошукати джинси типу "ковбой" або "підкова", щоб знайти цей стиль.

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Раніше ми розповідали, які модні тренди осені зійшли до нас із найвищих подіумів. Дивіться ілюстрації — з цими формулами ви не помилитеся і виглядатимете шикарно і стильно в будь-якій ситуації.