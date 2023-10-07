Таким нігтям позаздрить кожна: десять ідей гарбузового манікюру цієї осені (фото)

Помаранчеві відтінки прикрасять ваші нігті не лише в період Хеллоуїна

Восени в моді нейл-арт у стилі Хеллоуїна. Однак якщо "страшний дизайн" вам не дуже подобається, то зверніть увагу на гарбузову палітру кольорів.

Відтінки гарбуза й акуратні малюнки головного овоча осіннього сезону зроблять ваш манікюр ідеальним. Якщо ви у пошуках ідей, то візьміть на замітку гарбузовий нейл-дизайн, передає Byrdie.

На зміну яскравій літній палітрі кольорів прийшли теплі та затишні тони, які можна сміливо додавати до осіннього манікюру. На піку тенденцій гарбузові відтінки, що асоціюються зі святом Хеллоуїном, ароматним гарбузовим латте або смачним гарбузовим пирогом.

Спробуйте покрити нігті помаранчевим лаком, щоб вони блищали. Якщо ви не найбільший шанувальник цього кольору, то подумайте про абстрактний дизайн із домішкою модного відтінку. Гарбузові тони відмінно поєднуються з бордовим, чорним або коричневим.

Крім того, в так звану гарбузову естетику впишуться принти – найкращим вибором стане черепаховий. Не бійтеся додавати до осіннього манікюру малюнки, навіть маленькі серця нададуть динаміки, а гарбузові акценти зроблять ваші нігті ефектними в будь-якому образі.

Ідеї осіннього манікюру

Стильний осінній манікюр

Ефектний принт

Яскравий помаранчевий тон

Гарбузова нейл-естетика

Малюнки не завадять

Вдалий мікс відтінків

Блискуча ідея манікюру

Незвичайний дизайн

Сміливе поєднання

Симпатичні гарбузи на нігтях

Раніше "Телеграф" розповідав, які трендові кольори прикрасять ваш манікюр у жовтні. А ще ми писали, як зробити стильний мінімалістичний нейл-арт цього сезону.