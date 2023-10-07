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Таким нігтям позаздрить кожна: десять ідей гарбузового манікюру цієї осені (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Гарбузова тема – головний тренд осіннього нейл-арту Новина оновлена 07 жовтня 2023, 11:00
Гарбузова тема – головний тренд осіннього нейл-арту. Фото Колаж "Телеграфу"

Помаранчеві відтінки прикрасять ваші нігті не лише в період Хеллоуїна

Восени в моді нейл-арт у стилі Хеллоуїна. Однак якщо "страшний дизайн" вам не дуже подобається, то зверніть увагу на гарбузову палітру кольорів.

Відтінки гарбуза й акуратні малюнки головного овоча осіннього сезону зроблять ваш манікюр ідеальним. Якщо ви у пошуках ідей, то візьміть на замітку гарбузовий нейл-дизайн, передає Byrdie.

На зміну яскравій літній палітрі кольорів прийшли теплі та затишні тони, які можна сміливо додавати до осіннього манікюру. На піку тенденцій гарбузові відтінки, що асоціюються зі святом Хеллоуїном, ароматним гарбузовим латте або смачним гарбузовим пирогом.

Спробуйте покрити нігті помаранчевим лаком, щоб вони блищали. Якщо ви не найбільший шанувальник цього кольору, то подумайте про абстрактний дизайн із домішкою модного відтінку. Гарбузові тони відмінно поєднуються з бордовим, чорним або коричневим.

Крім того, в так звану гарбузову естетику впишуться принти – найкращим вибором стане черепаховий. Не бійтеся додавати до осіннього манікюру малюнки, навіть маленькі серця нададуть динаміки, а гарбузові акценти зроблять ваші нігті ефектними в будь-якому образі.

Ідеї осіннього манікюру

Стильний осінній манікюр
Стильний осінній манікюр
Стильний осінній манікюр
Ефектний принт
Стильний осінній манікюр
Яскравий помаранчевий тон
Стильний осінній манікюр
Гарбузова нейл-естетика
Стильний осінній манікюр
Малюнки не завадять
Стильний осінній манікюр
Вдалий мікс відтінків
Стильний осінній манікюр
Блискуча ідея манікюру
Стильний осінній манікюр
Незвичайний дизайн
Стильний осінній манікюр
Сміливе поєднання
Стильний осінній манікюр з гарбузами
Симпатичні гарбузи на нігтях

Раніше "Телеграф" розповідав, які трендові кольори прикрасять ваш манікюр у жовтні. А ще ми писали, як зробити стильний мінімалістичний нейл-арт цього сезону.

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#Манікюр