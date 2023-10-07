Мати стильний вигляд, наче з подіуму: сім осінніх формул, які можна повторити (фото)

Використайте осінню формулу у своєму гардеробі

Протягом останніх кількох сезонів нам пропонувалась безмежна кількість актуальних модних формул та різноманітних можливостей для стилізації. В тренді є як широкі, так і облягаючі джинси, а також різні довжини, включаючи максі, міді та міні. Мода осені-2023 охоплює яскравий стиль нульових років і стриманий мінімалізм 90-х.

Іноді важко не загубитися в такому розмаїтті. Експерти блогу про моду і стиль pumpyourstyle.studio запропонували добірку з семи найяскравіших образів з подіуму, щоб ви могли легко знайти ті стилі, які вам найбільше подобаються, та втілити їх цієї осені.

Худі + легінси

Сорочка + мішкуваті джинси

Майка + джинси + сорочка на талії

Стьобана куртка + трикотажна сукня

Сукня максі + пальто максі

Шкіряний бомбер + спідниця олівець

Трикотажний комбінезон + пальто максі

Оскільки погода нас вже не радує такими теплими сюрпризами, пора діставати верхній одяг. Ваш гардероб, напевно, вже має класичний тренч або шкіряну куртку, але раніше ми розглянули більш детально тренди жіночого пальта.