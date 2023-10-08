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З чим носити трендові шкарпетки: дотримуйтесь лиш одного правила від стиліста (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Високі білі (і не тільки) шкарпетки в трендах осені 2023 Новина оновлена 08 жовтня 2023, 07:53
Високі білі (і не тільки) шкарпетки в трендах осені 2023. Фото Freepik

Вони — наймодніший аксесуар цього сезону

Декілька років тому теплі шкарпетки з босоніжками або туфлями були предметом насмішок і вважалися ознакою відсутності смаку. Але сьогодні їх можна вдягати з будь-яким елементом одягу.

Наймодніший аксесуар цього сезону — високі шкарпетки. Білі, чорні чи будь-якого іншого кольору — всі вони стають "родзинкою" образу, якщо правильно їх стилізувати. Як зазначає український стиліст Ната Москаленко, в минулих сезонах високі шкарпетки в осінній сезон носили здебільшого з лоферами і кедами. Але наразі є більше варіантів.

Зараз міксувати шкарпетки можна від босоніжок до чобіт. А щоб все мало гармонійний вигляд, дотримуйтесь лиш одного правила — чим грубіша підошва взуття, тим щільніші і обʼємніші шкарпетки можна міксувати.

Як носити трендові високі шкарпетки восени 2023: варіанти формул

дівчина в білих шкарпетках
моделі в білих шкарпетках
дівчина в білих шкарпетках і кедах
дівчина в білих шкарпетках і туфлях
дівчина в білих шкарпетках і кедах
дівчина в білих шкарпетках і чоботях
дівчина в чорних шкарпетках
дівчина в білих шкарпетках і чоботях
дівчина в чорних шкарпетках і кедах

Оскільки погода нас вже не радує такими теплими сюрпризами, пора діставати верхній одяг. Ваш гардероб, напевно, вже має класичний тренч або шкіряну куртку, але раніше ми розглянули більш детально тренди жіночого пальта.

Теги:
#Мода #Стиль #Шкарпетки