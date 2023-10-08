З чим носити трендові шкарпетки: дотримуйтесь лиш одного правила від стиліста (фото)

Вони — наймодніший аксесуар цього сезону

Декілька років тому теплі шкарпетки з босоніжками або туфлями були предметом насмішок і вважалися ознакою відсутності смаку. Але сьогодні їх можна вдягати з будь-яким елементом одягу.

Наймодніший аксесуар цього сезону — високі шкарпетки. Білі, чорні чи будь-якого іншого кольору — всі вони стають "родзинкою" образу, якщо правильно їх стилізувати. Як зазначає український стиліст Ната Москаленко, в минулих сезонах високі шкарпетки в осінній сезон носили здебільшого з лоферами і кедами. Але наразі є більше варіантів.

Зараз міксувати шкарпетки можна від босоніжок до чобіт. А щоб все мало гармонійний вигляд, дотримуйтесь лиш одного правила — чим грубіша підошва взуття, тим щільніші і обʼємніші шкарпетки можна міксувати.

Як носити трендові високі шкарпетки восени 2023: варіанти формул

Оскільки погода нас вже не радує такими теплими сюрпризами, пора діставати верхній одяг. Ваш гардероб, напевно, вже має класичний тренч або шкіряну куртку, але раніше ми розглянули більш детально тренди жіночого пальта.