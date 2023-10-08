Із привидами та гарбузами: десять стильних ідей манікюру, які ідеально доповнять образ на Хелловін (фото)

Манікюр – важлива частина святкового образу в найстрашнішу ніч року

У вівторок 31 жовтня 2023 року відзначається Хелловін. Якщо ви збираєтесь на святкову вечірку, то без стильного манікюру зі "страшним дизайном" не обійтись.

Зверніть увагу на десять ідеальних ідей манікюру на Хелловін, які прикрасять як короткі, так і довгі нігті. Малюнки привидів, кажанів, павуків і гарбузів гарантують креативний нейл-дизайн найстрашнішої ночі року.

Колірна палітра у святковий сезон включає не лише чорний, а й білий, коричневий, помаранчевий чи сріблястий. У Хелловін нігті повинні бути яскравими та ефектними, тому не бійтеся додавати малюнки й принти.

Щоб внести акцент у нейл-арт, намалюйте на нігтях симпатичних привидів. Яскраві гарбузи — ще один вдалий варіант для манікюру в хелловінську вечірку. Свято дає можливість проявити фантазію та зробити нігті невід’ємною частиною образу на Хелловін, тому сміливо експериментуйте.

Ідеї манікюру на Хелловін 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, що гарбузова естетика опинилася у топі тенденцій манікюру цієї осені. Варто визнати, що помаранчеві відтінки прикрасять ваші нігті не лише в період Хелловіна.