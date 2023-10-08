Шапки, панами і не тільки: які головні убори в моді цієї осені та взимку (фото)

Без стильного головного убору в холодну пору не обійтися

В осінньо-зимовому сезоні важливо не тільки підібрати актуальний верхній одяг, а й утеплити голову. Щоб образ був стильним, варто звернути увагу на трендові шапки, панами чи кепки.

Які головні убори в моді цієї осені та взимку? Про це розповіла стилістка Наталія Москаленко у своєму блозі в Instagram.

Наш клімат вимагає носіння головного убору. Однак шапка не тільки зігріє вас, а й може бути акцентом образу. Окрім стандартного варіанта модниці носять панами, кепки, берети і не лише.

Стилістка радить обирати в сезоні осінь-зима 2023-2024 такі трендові головні убори:

Теплі панамки. Вдала альтернатива для тих, хто не хоче носити стандартну шапку.

Вдала альтернатива для тих, хто не хоче носити стандартну шапку. Берети. Впишуться хоч у образи із французьким шармом, хоч в аутфіти іншої стилістики.

Впишуться хоч у образи із французьким шармом, хоч в аутфіти іншої стилістики. Бейсболки чи жокейські кепки. Носити цей головний убір можна не лише у теплу погоду.

Носити цей головний убір можна не лише у теплу погоду. Балаклави. Більш ефектна та тепла заміна звичайної шапки.

Більш ефектна та тепла заміна звичайної шапки. Капюшон. Цього сезону — окремий елемент до верхнього одягу.

Цього сезону — окремий елемент до верхнього одягу. Шапки-бінні. Улюблений фасон модниць залишається популярним багато років, але від цього актуальність такого головного убору не зменшується. Відмінно доповнить таку шапку шарф.

Модні головні убори на осінь та зиму

Капюшон як головний убір

Стильний берет

Базова шапка

Ефектна кепка

Вдалий головний убір на осінь

Тепла панама

В’язаний капюшон

Зручна балаклава

Модна панама

Не менш важлива частина осіннього чи зимового образу – актуальне взуття. Раніше "Телеграф" розповідав, які зручні та красиві моделі чобіт, черевиків і не лише опинилися на піку тенденцій цього разу.