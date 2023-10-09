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Монохромні формули 2023: девять актуальних відтінків десятиріччя (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Монохромні луки ніколи не виходять з моди Новина оновлена 09 жовтня 2023, 15:31
Монохромні луки ніколи не виходять з моди. Фото https://e-w-e.one

Монохром — один із головних трендів цієї осені

Монохроматичний стиль зараз у тренді – це поєднання предметів однієї колірної гами в одному образі. Важливо пам'ятати, що для такого вбрання не обов'язково вибирати одяг того самого відтінку. Одяг в однотонних відтінках здатний привертати набагато більше уваги, ніж найяскравіші візерунки та принти.

Монохромні образи ніколи не виходять з моди і це доводять цьогорічні покази таких брендів, як Hermes, MaxMara, та Gabriela Hearst, зазначає український стиліст Альона Сагірова. Експерт зібрала актуальні відтінки не тільки цього осіннього сезону, а взагалі — десятиріччя.

Монохром в білих відтінках

Монохром в білих відтінках гардероб

Монохром в бежевих відтінках

Монохром в бежевих відтінках подіум

Монохром в пудрових відтінках

Монохром в пудрових відтінках моделі

Тотал грей

Тотал грей одяг

Монохром в коричневих відтінках

Монохром в коричневих відтінках образ

Монохром в жовтих відтінках

Монохром в жовтих відтінках

Монохром в зелених відтінках

Монохром в зелених відтінках одяг

Монохром в синіх відтінках

Монохром в синіх відтінках одяг

Тотал блек

Тотал блек образ

Оскільки погода нас вже не радує такими теплими сюрпризами, пора діставати верхній одяг. Ваш гардероб, напевно, вже має класичний тренч або шкіряну куртку, але раніше ми розглянули більш детально тренди жіночого пальта.

Теги:
#Мода #Стиль #Монохром #Модні кольори