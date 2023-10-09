Монохромні формули 2023: девять актуальних відтінків десятиріччя (фото)

Монохром — один із головних трендів цієї осені

Монохроматичний стиль зараз у тренді – це поєднання предметів однієї колірної гами в одному образі. Важливо пам'ятати, що для такого вбрання не обов'язково вибирати одяг того самого відтінку. Одяг в однотонних відтінках здатний привертати набагато більше уваги, ніж найяскравіші візерунки та принти.

Монохромні образи ніколи не виходять з моди і це доводять цьогорічні покази таких брендів, як Hermes, MaxMara, та Gabriela Hearst, зазначає український стиліст Альона Сагірова. Експерт зібрала актуальні відтінки не тільки цього осіннього сезону, а взагалі — десятиріччя.

Монохром в білих відтінках

Монохром в бежевих відтінках

Монохром в пудрових відтінках

Тотал грей

Монохром в коричневих відтінках

Монохром в жовтих відтінках

Монохром в зелених відтінках

Монохром в синіх відтінках

Тотал блек

Оскільки погода нас вже не радує такими теплими сюрпризами, пора діставати верхній одяг. Ваш гардероб, напевно, вже має класичний тренч або шкіряну куртку, але раніше ми розглянули більш детально тренди жіночого пальта.