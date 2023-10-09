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З чим носити твідові речі восени: шість стильних образів, які захочеться повторити (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Твід чудово доповнить осінній аутфіт.
Твід чудово доповнить осінній аутфіт.. Фото Getty Images

Твідові речі залишаються актуальними поза часом та трендами

Якими б не були осінні тренди цього сезону, завжди в моді речі з твіду. Піджаки, костюми та спідниці з цього матеріалу зроблять ваші образи стильними й елегантними.

З чим поєднувати твід цієї осені, щоб зібрати актуальний аутфіт? Про це розповідає блог стилістки jullztyle у Instagram.

За словами стилістки, твід – це точно одна з варіацій фактур, яку можна додати до сезонної шафи. Однак потрібно поєднувати твід сучасно і не боятися комбінувати матеріали.

"Головне у стилізації твіду: міксувати з протилежними за вектором стилями (драма, кежуал, спорт, гранж тощо). Такі комплекти будуть виглядати актуально і не давати присмаку "бабусиних образів", — зазначає стилістка.

Ідеї образів із твідом:

  • Укорочений жакет, спідниця, сорочка або лонгслів, грубе взуття та структурна сумка;
  • Жакет, топ або лонг, джинси haggy style, ботильйони, м’який шоппер;
  • Комплект з укороченого жакета й спідниці міні, прозорий топ, грубі лофери та сумка-багет;
  • Короткий жакет, прямі джинси, лонгслів або біла футболка, балетки, сумка м’якої форми;
  • Укорочений піджак, джинси baggy, біла майка, взуття з гострим носком, структурована сумка;
  • Укорочений блейзер, світлі джинси, біла футболка, кеди і м’яка модель сумки.

Стильні осінні образи з твідом

Стильний образ із твідом
Твідовий костюм – хіт сезону
Стильний образ із твідом
Мікс фактур та стилів
Стильний образ із твідом
З джинсами ідеально
Стильний образ із твідом
Ефектний осінній образ
Стильний образ із твідом
Просто та елегантно
Стильний образ із твідом
Білий колір освіжить аутфіт

Не менш популярний цього сезону трикотаж. "Телеграф" розповідав про останні трикотажні тренди, які зроблять із вас королеву стилю восени 2023 року.

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#Стиль #Твід