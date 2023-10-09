З чим носити твідові речі восени: шість стильних образів, які захочеться повторити (фото)

Твідові речі залишаються актуальними поза часом та трендами

Якими б не були осінні тренди цього сезону, завжди в моді речі з твіду. Піджаки, костюми та спідниці з цього матеріалу зроблять ваші образи стильними й елегантними.

З чим поєднувати твід цієї осені, щоб зібрати актуальний аутфіт? Про це розповідає блог стилістки jullztyle у Instagram.

За словами стилістки, твід – це точно одна з варіацій фактур, яку можна додати до сезонної шафи. Однак потрібно поєднувати твід сучасно і не боятися комбінувати матеріали.

"Головне у стилізації твіду: міксувати з протилежними за вектором стилями (драма, кежуал, спорт, гранж тощо). Такі комплекти будуть виглядати актуально і не давати присмаку "бабусиних образів", — зазначає стилістка.

Ідеї образів із твідом:

Укорочений жакет, спідниця, сорочка або лонгслів, грубе взуття та структурна сумка;

Жакет, топ або лонг, джинси haggy style, ботильйони, м’який шоппер;

Комплект з укороченого жакета й спідниці міні, прозорий топ, грубі лофери та сумка-багет;

Короткий жакет, прямі джинси, лонгслів або біла футболка, балетки, сумка м’якої форми;

Укорочений піджак, джинси baggy, біла майка, взуття з гострим носком, структурована сумка;

Укорочений блейзер, світлі джинси, біла футболка, кеди і м’яка модель сумки.

Стильні осінні образи з твідом

Твідовий костюм – хіт сезону

Мікс фактур та стилів

З джинсами ідеально

Ефектний осінній образ

Просто та елегантно

Білий колір освіжить аутфіт

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