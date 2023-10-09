Брюки і штани на жовтень 2023: найтрендовіші фасони та відтінки
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Чим ближче до холодів, тим актуальнішим стає підбір теплого та стильного гардеробу
Час коротких спідниць і легких летючих суконь уже минув разом з літнім сезоном, а значить, пора додати до свого гардеробу теплі і стильні брюки і штани. Щоб залишатися стильними навіть у холоди, підбирайте найтрендовіші моделі та фасони брюків і штанів.
Жіночі штани не виходять з моди і можуть чудово підкреслювати індивідуальний стиль, елегантність та жіночність, пише apostrophe.ua. Так, які ж фасони та відтінки будуть модними цього осіннього сезону?
Джинси з широкими штанинами
Такі штани можуть ідеально вписатися в повсякденний стиль, а ще їх легко комбінувати з іншим одягом, при цьому залишаючись елегантним. Такі джинсові штани з широкими штанинами візуально подовжують силует і роблять стрункішими. А поєднувати їх слід із яскравими кофтинками та блузками.
Червоні джинси із 70-х років
Мода циклічна, і цього сезону абсолютним хітом є кислотно-червоні джинси. Такий відтінок може здатися складним у носінні, але це зовсім не так. Він надає образу бунтарських ноток і деякого вінтажного шарму. А поєднуються такі джинси із спокійними відтінками пастельної палітри.
Білі брюки-сукня
Ці брюки-сукні стануть чудовою альтернативою звичайним синім джинсам і будуть у тренді цього сезону. Вони дозволять створювати витончені та елегантні образи.
Штани кольору металік
"Металеві" штани теж претендують на звання головного тренду цього осіннього сезону. Вони відмінно комбінуються з широкими оверсайз светрами та жакетами.
Коричнева шкіра
Коричневий колір в одязі наймодніший цього сезону. Ідеальним вибором стануть шкіряні штани шоколадного відтінку. Комбінувати їх можна з чим завгодно, навіть із такими ж коричневими светрами та блузками.
Плісовані штани
Штани з широкими плісованими штанинами теж на піку стилю у жовтні. Причому модниці мають вибір — у тренді, як висока посадка, так і нижчі фасони. Підбирайте до таких штанів елегантні світлі блузки та строгі пальта, і чекайте на компліменти.
Раніше "Телеграф" розповідав про наймодніші тренди в одязі для будь-якого віку. Дізнайтеся, як бути стильними цієї осені.