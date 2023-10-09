Брюки і штани на жовтень 2023: найтрендовіші фасони та відтінки

Чим ближче до холодів, тим актуальнішим стає підбір теплого та стильного гардеробу

Час коротких спідниць і легких летючих суконь уже минув разом з літнім сезоном, а значить, пора додати до свого гардеробу теплі і стильні брюки і штани. Щоб залишатися стильними навіть у холоди, підбирайте найтрендовіші моделі та фасони брюків і штанів.

Жіночі штани не виходять з моди і можуть чудово підкреслювати індивідуальний стиль, елегантність та жіночність, пише apostrophe.ua. Так, які ж фасони та відтінки будуть модними цього осіннього сезону?

Джинси з широкими штанинами

Такі штани можуть ідеально вписатися в повсякденний стиль, а ще їх легко комбінувати з іншим одягом, при цьому залишаючись елегантним. Такі джинсові штани з широкими штанинами візуально подовжують силует і роблять стрункішими. А поєднувати їх слід із яскравими кофтинками та блузками.

Червоні джинси із 70-х років

Мода циклічна, і цього сезону абсолютним хітом є кислотно-червоні джинси. Такий відтінок може здатися складним у носінні, але це зовсім не так. Він надає образу бунтарських ноток і деякого вінтажного шарму. А поєднуються такі джинси із спокійними відтінками пастельної палітри.

Білі брюки-сукня

Ці брюки-сукні стануть чудовою альтернативою звичайним синім джинсам і будуть у тренді цього сезону. Вони дозволять створювати витончені та елегантні образи.

Штани кольору металік

"Металеві" штани теж претендують на звання головного тренду цього осіннього сезону. Вони відмінно комбінуються з широкими оверсайз светрами та жакетами.

Коричнева шкіра

Коричневий колір в одязі наймодніший цього сезону. Ідеальним вибором стануть шкіряні штани шоколадного відтінку. Комбінувати їх можна з чим завгодно, навіть із такими ж коричневими светрами та блузками.

Плісовані штани

Штани з широкими плісованими штанинами теж на піку стилю у жовтні. Причому модниці мають вибір — у тренді, як висока посадка, так і нижчі фасони. Підбирайте до таких штанів елегантні світлі блузки та строгі пальта, і чекайте на компліменти.

Раніше "Телеграф" розповідав про наймодніші тренди в одязі для будь-якого віку. Дізнайтеся, як бути стильними цієї осені.