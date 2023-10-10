Осіння капсула 2023: модні чудові луки для жовтневої погоди, які вимагають мінімум речей (фото)

Акцент – на різноманітності фактур та трендових силуетах

Жовтнева прохолода наполегливо змінює по-літньому теплий вересень. Погода в Україні вже з початку місяця конкретно натякає, що настав час вибирати більш тяжкі фактури, грати з багатошаровістю та носити улюблені черевики й навіть чоботи.

На своїй сторінці в Instagram стиліст Матвій Калугін представив актуальну жовтневу капсулу "кежуал з твістом". Ця добірка розрахована на погоду щонайменше до середини жовтня: за прогнозами синоптиків, на українців ще чекає і 15-18 градусів тепла, а іноді — і до 21 градуса.

Акцент у капсулі зроблено на різноманітності фактур, трендових силуетах та потужних аксесуарах. А за основу було взято чорно-синьо-сіру гаму, яка розбавляється свіжістю білого та виразними кольоровими акцентами.

Що має входити до капсульного гардероба у жовтні 2023 — поради стиліста

У капсулу жовтня входить:

Футболка з принтом, напівпрозорі топ-сітка, светр на блискавці.

Сині джинси, штани зі штучної шкіри, спідниця.

Синій жакет, сірий тренч, чорний бомбер.

Чоботи, кросівки, балетки.

Сумка-хобо, сумка крос-боді, чорний ремінь.

Чорна бейсболка, кулон, сережки.

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