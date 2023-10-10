Ідеї для натхнення: манікюр на короткі нігті, який підкреслить елегантність (фото)

Найкрасивіші ідеї манікюру на короткі нігті

Модні тенденції стрімко змінюються, проте акуратні короткі нігті завжди були класикою. Такий манікюр підкреслює жіночність та елегантність образу. До речі, як показує практика, чоловікам більше подобається короткий доглянутий манікюр на жіночих руках, а не химерні нарощені нігті божевільної довжини.

До того ж короткі нігті дуже практичні, пише ivona.ua. І в той же час вони можуть бути з яскравими відтінками та незвичайними дизайнами.

Зараз у тренді спокійні нюдові та кавові відтінки у манікюрі. Вони надають природності короткому манікюру.

Якщо хочете додати вогнику — вибирайте сміливіші червоні, вишневі та багряні відтінки в манікюрі. Ці кольори теж чудово виглядають на коротких нігтях.

Щоб манікюр не здавався нудним, чудовим рішенням буде додати в дизайн блискітки та стрази. Але не перестарайтеся, нехай це буде яскравим акцентом на нігтях.

Елегантності та романтичності до вашого образу додасть блакитна палітра в манікюрі. Відтінки небесно-блакитний, волошковий, чорниця з молоком — на піку цього жовтня.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайні ідеї манікюру, які доповнять ваш образ на Хелловін. Сміливо вибирайте ідеї щодо фото.