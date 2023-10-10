Шкіра, денім, червоний колір і не тільки: топ-7 трендів цієї осені, на які варто звернути увагу (фото)

З модними тенденціями ваш образ буде стильний у будь-яку погоду

В осінньому сезоні модні ефектні фактури, ті ж шкіра або денім, як яскраві кольори, так і більш приглушені відтінки. Сліпо гнатися за всіма трендами не варто, але з так званими "носибельними" тенденціями ваш образ справді буде актуальним та стильним.

Як модно одягатися цієї осені? Про головні модні тренди розповідає блог стилістки @di.bazan в Instagram.

У топ осінніх трендів 2023 року стилістка включає:

Total look (аутфіт в одній кольоровій гамі). Такий силует зробить фігуру стрункішою, а образ благородним.

(аутфіт в одній кольоровій гамі). Такий силует зробить фігуру стрункішою, а образ благородним. Денім. Довгостроковий тренд можна віднести до класики. Трендовий лук вийде, якщо вдягнути відразу кілька джинсових речей.

Довгостроковий тренд можна віднести до класики. Трендовий лук вийде, якщо вдягнути відразу кілька джинсових речей. Шкіра. Цей матеріал особливо популярний в осінньому сезоні. Внесе нотку драми у ваше вбрання. На вершині трендів кольорові варіанти.

Цей матеріал особливо популярний в осінньому сезоні. Внесе нотку драми у ваше вбрання. На вершині трендів кольорові варіанти. Прозорість. Тренд розбавить романтичні та відверті образи, не давши вам шансів залишатися у тіні.

Тренд розбавить романтичні та відверті образи, не давши вам шансів залишатися у тіні. Приталений силует. На зміну оверсайзу приходить силует, який візуально створює фігуру типу пісочний годинник.

На зміну оверсайзу приходить силует, який візуально створює фігуру типу пісочний годинник. Червоний колір. Фаворит серед трендових відтінків цієї осені.

Фаворит серед трендових відтінків цієї осені. Сірий колір. Тон називають новим чорним, адже комбінується практично з будь-яким відтінком.

Тренди осені 2023

Денім

Прозорість

Сірий колір

Кольорова шкіра

Монохром

Приталений силует

Червоний колір

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