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Шкіра, денім, червоний колір і не тільки: топ-7 трендів цієї осені, на які варто звернути увагу (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Осінь – час стильних аутфітів
Осінь – час стильних аутфітів. Фото Freepik

З модними тенденціями ваш образ буде стильний у будь-яку погоду

В осінньому сезоні модні ефектні фактури, ті ж шкіра або денім, як яскраві кольори, так і більш приглушені відтінки. Сліпо гнатися за всіма трендами не варто, але з так званими "носибельними" тенденціями ваш образ справді буде актуальним та стильним.

Як модно одягатися цієї осені? Про головні модні тренди розповідає блог стилістки @di.bazan в Instagram.

У топ осінніх трендів 2023 року стилістка включає:

  • Total look (аутфіт в одній кольоровій гамі). Такий силует зробить фігуру стрункішою, а образ благородним.
  • Денім. Довгостроковий тренд можна віднести до класики. Трендовий лук вийде, якщо вдягнути відразу кілька джинсових речей.
  • Шкіра. Цей матеріал особливо популярний в осінньому сезоні. Внесе нотку драми у ваше вбрання. На вершині трендів кольорові варіанти.
  • Прозорість. Тренд розбавить романтичні та відверті образи, не давши вам шансів залишатися у тіні.
  • Приталений силует. На зміну оверсайзу приходить силует, який візуально створює фігуру типу пісочний годинник.
  • Червоний колір. Фаворит серед трендових відтінків цієї осені.
  • Сірий колір. Тон називають новим чорним, адже комбінується практично з будь-яким відтінком.

Тренди осені 2023

Образи з денімом
Денім
Образи з прозорим одягом
Прозорість
Образи із сірим кольором
Сірий колір
Образи зі шкірою
Кольорова шкіра
Образи із монохромом
Монохром
Образи з приталеним силуетом
Приталений силует
Образи із червоним кольором
Червоний колір

Раніше "Телеграф" розповідав, що поза часом і трендами залишається актуальним твід. Із речами з цієї тканини ви зберете багато стильних образів восени.

Теги:
#Стиль #Тренди