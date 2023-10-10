Шкіра, денім, червоний колір і не тільки: топ-7 трендів цієї осені, на які варто звернути увагу (фото)
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З модними тенденціями ваш образ буде стильний у будь-яку погоду
В осінньому сезоні модні ефектні фактури, ті ж шкіра або денім, як яскраві кольори, так і більш приглушені відтінки. Сліпо гнатися за всіма трендами не варто, але з так званими "носибельними" тенденціями ваш образ справді буде актуальним та стильним.
Як модно одягатися цієї осені? Про головні модні тренди розповідає блог стилістки @di.bazan в Instagram.
У топ осінніх трендів 2023 року стилістка включає:
- Total look (аутфіт в одній кольоровій гамі). Такий силует зробить фігуру стрункішою, а образ благородним.
- Денім. Довгостроковий тренд можна віднести до класики. Трендовий лук вийде, якщо вдягнути відразу кілька джинсових речей.
- Шкіра. Цей матеріал особливо популярний в осінньому сезоні. Внесе нотку драми у ваше вбрання. На вершині трендів кольорові варіанти.
- Прозорість. Тренд розбавить романтичні та відверті образи, не давши вам шансів залишатися у тіні.
- Приталений силует. На зміну оверсайзу приходить силует, який візуально створює фігуру типу пісочний годинник.
- Червоний колір. Фаворит серед трендових відтінків цієї осені.
- Сірий колір. Тон називають новим чорним, адже комбінується практично з будь-яким відтінком.
Тренди осені 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, що поза часом і трендами залишається актуальним твід. Із речами з цієї тканини ви зберете багато стильних образів восени.