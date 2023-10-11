Що носимо цієї осені: дев’ять ідей модних образів, які захочеться повторити прямо зараз (фото)

Базовий гардероб заснований на глибокій осінній палітрі

Модні тренди осені 2023 року пропонують широкий вибір захопливих варіантів для жінок, які прагнуть дослідити світ моди. Це ідеальний час, щоб вибрати образи, що відповідають вашому особистому стилю, та поекспериментувати з новими, які допоможуть вам почуватися модно та елегантно.

Блог стиліста jullztyle в Instagram пропонує осінню капсулу, основні речі якої представлені в глибоких кольорах осінньої палітри. При цьому стиліст доповнює базу точковим вкрапленням кольору та принтом для настрою.

Капсульний гардероб на осінь 2023 — одяг та взуття

В основу для стильних луків цього сезону, безумовно, входить об’ємний светр у бежевих тонах, лонгслів з принтом, модний тренч, куртка чи бомбер, денім, спідниця міді та піджак по фігурі. Тут піджак йде як частина костюма зі штанами, що з успіхом комбінується в різних ротаціях.

І, звичайно, в базі головний тренд сезону — червоний колір. У цій капсулі тренд представлений помаранчевим джемпером, сумкою через плече та туфлями у стилі Мері Джейн. Зазначимо, червоний восени може бути в будь-яких відтінках, від насиченого яскравого до бордового. Також обов’язковий тренд сезону – лофери.

Основа гардеробу – глибока осіння палітра

Тренч і широкі джинси у тренді цієї осені

Класична біла сорочка має бути в будь-якому гардеробі

Яскравий джемпер чудово поєднується з коричневими брюками

Шоколадна спідниця міді – універсальний варіант

Принт для настрою

Піджак виглядає ідеально і не як частина костюма

На стилі — тренч, денім та кросівки

Спідниця міді чудово вписується у цей ансамбль

Класичний образ із родзинкою

Раніше ми представили капсульний гардероб на осінь від іншого стиліста. У цій осінній капсулі акцент зроблено на трендових силуетах та різноманітності фактур.