Головні кольори та відтінки в одязі для створення стильних образів цієї осені (фото)

Названі кольори та відтінки в одязі на осінь для створення трендових луків

Після яскравих трендів літа не потрібно відразу переодягатися в холодні тьмяні відтінки. Для осінніх луків, щоб було не лише тепло, а й красиво, стилісти радять зосередитися на глибоких, але не менш яскравих та насичених відтінках. Для осіннього гардеробу чудово підійде і осіння палітра кольорів.

Так, у тренді цієї осені будуть глибокі бордові, шоколадні, оливкові та сині відтінки, пише socportal. Виявіть фантазію та створюйте сміливі луки з незвичайними поєднаннями.

Бордова палітра

Темний насичений бордовий відтінок виглядає елегантно та витончено. До того ж він відмінно поєднується з іншими кольорами, наприклад, з білим, пастельними та бежевими. Ще один колір цієї палітри — марсала. Цей відтінок червоного вина зробить ваш образ ще більш розкішним та дорогим.

Синя палітра

Глибокі сині кольори на піку трендів цього сезону, але водночас це незмінна класика. Одяг, сумки, аксесуари в синіх відтінках зроблять ваш аутфіт дуже модним та трендовим.

Оливкова палітра

Сюди належить не тільки оливковий колір, але також темно-зелений та просто зелений. Восени ця палітра виглядає дуже соковито та насичено. До того ж, оливкові та зелені відтінки чудово поєднуються з більш спокійними тонами. Їх можна використовувати, як у повсякденному, так і у святковому гардеробі.

Шоколадна палітра

Шоколадні та кавові відтінки теж у тренді цієї осені. Вони відмінно підійдуть для створення затишних теплих образів. Сміливо підбирайте пальто, черевики або головний убір шоколадних відтінків і не помилитеся.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядати стильно цієї осені. Названо головні модні тренди для будь-якого віку.