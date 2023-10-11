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Головні кольори та відтінки в одязі для створення стильних образів цієї осені (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Обновіть свій гардероб на холодну погоду, але залишайтеся стильними Новина оновлена 11 жовтня 2023, 16:48
Обновіть свій гардероб на холодну погоду, але залишайтеся стильними. Фото Freepik

Названі кольори та відтінки в одязі на осінь для створення трендових луків

Після яскравих трендів літа не потрібно відразу переодягатися в холодні тьмяні відтінки. Для осінніх луків, щоб було не лише тепло, а й красиво, стилісти радять зосередитися на глибоких, але не менш яскравих та насичених відтінках. Для осіннього гардеробу чудово підійде і осіння палітра кольорів.

Так, у тренді цієї осені будуть глибокі бордові, шоколадні, оливкові та сині відтінки, пише socportal. Виявіть фантазію та створюйте сміливі луки з незвичайними поєднаннями.

Бордова палітра

Темний насичений бордовий відтінок виглядає елегантно та витончено. До того ж він відмінно поєднується з іншими кольорами, наприклад, з білим, пастельними та бежевими. Ще один колір цієї палітри — марсала. Цей відтінок червоного вина зробить ваш образ ще більш розкішним та дорогим.

бордовий костюм, бордова сумочка

Синя палітра

Глибокі сині кольори на піку трендів цього сезону, але водночас це незмінна класика. Одяг, сумки, аксесуари в синіх відтінках зроблять ваш аутфіт дуже модним та трендовим.

синя куртка

Оливкова палітра

Сюди належить не тільки оливковий колір, але також темно-зелений та просто зелений. Восени ця палітра виглядає дуже соковито та насичено. До того ж, оливкові та зелені відтінки чудово поєднуються з більш спокійними тонами. Їх можна використовувати, як у повсякденному, так і у святковому гардеробі.

оливкова кофта

Шоколадна палітра

Шоколадні та кавові відтінки теж у тренді цієї осені. Вони відмінно підійдуть для створення затишних теплих образів. Сміливо підбирайте пальто, черевики або головний убір шоколадних відтінків і не помилитеся.

коричнева дублянка

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядати стильно цієї осені. Названо головні модні тренди для будь-якого віку.

Теги:
#Мода #Стиль #Відтінки #Кольору