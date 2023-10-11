Головний аксесуар осені: підбираємо стильний шарф на холодну погоду (фото)
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Доповнити або розбавити будь-який осінній образ допоможе стильний шарф
Шарф – це не лише про красу, а й про тепло. Цей предмет гардеробу доповнить будь-який осінній образ і подарує затишок у холодну погоду та період дощів. Є багато способів носіння шарфів для максимального тепла, але також грамотно підібраний шарф може стати відмінним доповненням до верхнього одягу та взуття.
Не дарма ж дизайнери та модельєри у кожному сезоні пропонують модницям різні варіанти шарфів, пише socportal. Розглянемо найтрендовіші моделі цього осіннього аксесуара.
В’язаний
У новому сезоні осінь/зима в’язаний варіант шарфів на піку популярності. Сміливо вибирайте фасони хомутів, оверсайз і снудів грубої і великої в’язки і не помилитеся.
Кашеміровий
Такий варіант шарфів припаде до душі модницям, які віддають перевагу елегантності та жіночності. Кашемірові шарфи вважаються дуже легкими і дарують тепло. Такі моделі підійдуть і до курток, і до шуб, і до пальт.
Хутряний
Цього холодного сезону хутряні шарфи збережуть свою актуальність. Вибирайте довгі фасони, які можна укутати навколо шиї та кокетливо перекинути через плече.
З бахромою
Шарфи з бахромою виглядають чудово не тільки з пальто або шубою, але і з короткою курткою та навіть шкірянкою. Зупиніть свій вибір на однотонних моделях або з непомітним візерунком.
Укорочений
Підкреслити елегантність та легкість образу допоможуть короткі шарфи нейтральних відтінків. Такі шарфи можна поєднувати з пальто та тренчами, а також носити навіть без верхнього одягу.
Раніше "Телеграф" розповідав про головні кольори та відтінки в одязі для створення стильних образів цієї осені. Якій палітрі віддати перевагу вирішувати вам.