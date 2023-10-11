Головний аксесуар осені: підбираємо стильний шарф на холодну погоду (фото)

Доповнити або розбавити будь-який осінній образ допоможе стильний шарф

Шарф – це не лише про красу, а й про тепло. Цей предмет гардеробу доповнить будь-який осінній образ і подарує затишок у холодну погоду та період дощів. Є багато способів носіння шарфів для максимального тепла, але також грамотно підібраний шарф може стати відмінним доповненням до верхнього одягу та взуття.

Не дарма ж дизайнери та модельєри у кожному сезоні пропонують модницям різні варіанти шарфів, пише socportal. Розглянемо найтрендовіші моделі цього осіннього аксесуара.

В’язаний

У новому сезоні осінь/зима в’язаний варіант шарфів на піку популярності. Сміливо вибирайте фасони хомутів, оверсайз і снудів грубої і великої в’язки і не помилитеся.

Кашеміровий

Такий варіант шарфів припаде до душі модницям, які віддають перевагу елегантності та жіночності. Кашемірові шарфи вважаються дуже легкими і дарують тепло. Такі моделі підійдуть і до курток, і до шуб, і до пальт.

Хутряний

Цього холодного сезону хутряні шарфи збережуть свою актуальність. Вибирайте довгі фасони, які можна укутати навколо шиї та кокетливо перекинути через плече.

З бахромою

Шарфи з бахромою виглядають чудово не тільки з пальто або шубою, але і з короткою курткою та навіть шкірянкою. Зупиніть свій вибір на однотонних моделях або з непомітним візерунком.

Укорочений

Підкреслити елегантність та легкість образу допоможуть короткі шарфи нейтральних відтінків. Такі шарфи можна поєднувати з пальто та тренчами, а також носити навіть без верхнього одягу.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні кольори та відтінки в одязі для створення стильних образів цієї осені. Якій палітрі віддати перевагу вирішувати вам.