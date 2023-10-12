Модні сумки 2023: п’ять головних осінніх трендів, які яскраво підкреслять будь-який аутфіт (фото)
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Стильна сумка додасть акценту в осінній образ
У світі моди сумка – це не просто функціональний аксесуар. Сумка може стати чи не ключовим елементом стилю, який здатний підкреслити будь-які модні тренди осінь-зима 2023, доповнивши їх своєю родзинкою.
Різноманітні форми та матеріали дозволяють вибрати саме той аксесуар, який стане яскравим засобом самовираження. Яка форма сумок у моді 2023 восени, у своєму Instagram розповіла стиліст Анастасія Мальцева.
Які зараз модно носити сумки — топ-5 форматів
- Дуже великі сумки
Великі сумки різних форм – це цілий світ можливостей, а не просто багато місця для речей. Вони не тільки вміщують все необхідне для вашого дня, але і є стильним акцентом, який привертає увагу. Різні форми підкреслять вашу індивідуальність та створять сильний та впевнений образ.
- Плетені сумки зі шкіри
Текстура плетених зі шкіри сумок створює неповторний елегантний стиль та додає вишуканості будь-якому образу. Крім того, цей матеріал міцний та довговічний, що робить такі сумки не просто модними, а й практичними та функціональними.
- Сумки з ланцюгами
Сумки на ланцюгах знову в тренді та вважаються цього сезону винятково стильним вибором — для тих, хто цінує сучасні тенденції. Ця деталь створює динамічний образ і надає йому особливого шику.
- Bucket bag (сумка-відро)
Цей формат має на увазі практичність у поєднанні з оригінальним дизайном. Вони не тільки функціональні — їх зручна форма і потрібний обсяг роблять їх ідеальним вибором як для повсякденного використання, так і особливого випадку.
- І, нарешті, клатчі!
Цього формату не було у трендах з початку 2010 року. А сьогодні клатчі – невіднятна частина як вечірнього образу, так і кежуал стилю. Компактні, стильні та елегантні, вони підкреслюють вашу жіночність і надають завершеності образу. З клатчами можна легко грати на формах, кольорах і текстурах, створюючи акценти, що запам’ятовуються.
Раніше ми розповідали, який капсульний гардероб цього сезону особливо підкреслить ваш стиль — осінь 2023 передбачає певну трендову палітру. Дев’ять модних аутфітів на базі актуальної осінньої капсули дивіться за вказаним посиланням!