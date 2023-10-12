Модні сумки 2023: п’ять головних осінніх трендів, які яскраво підкреслять будь-який аутфіт (фото)

Стильна сумка додасть акценту в осінній образ

У світі моди сумка – це не просто функціональний аксесуар. Сумка може стати чи не ключовим елементом стилю, який здатний підкреслити будь-які модні тренди осінь-зима 2023, доповнивши їх своєю родзинкою.

Різноманітні форми та матеріали дозволяють вибрати саме той аксесуар, який стане яскравим засобом самовираження. Яка форма сумок у моді 2023 восени, у своєму Instagram розповіла стиліст Анастасія Мальцева.

Які зараз модно носити сумки — топ-5 форматів

Дуже великі сумки

Великі сумки різних форм – це цілий світ можливостей, а не просто багато місця для речей. Вони не тільки вміщують все необхідне для вашого дня, але і є стильним акцентом, який привертає увагу. Різні форми підкреслять вашу індивідуальність та створять сильний та впевнений образ.

Плетені сумки зі шкіри

Текстура плетених зі шкіри сумок створює неповторний елегантний стиль та додає вишуканості будь-якому образу. Крім того, цей матеріал міцний та довговічний, що робить такі сумки не просто модними, а й практичними та функціональними.

Сумки з ланцюгами

Сумки на ланцюгах знову в тренді та вважаються цього сезону винятково стильним вибором — для тих, хто цінує сучасні тенденції. Ця деталь створює динамічний образ і надає йому особливого шику.

Bucket bag (сумка-відро)

Цей формат має на увазі практичність у поєднанні з оригінальним дизайном. Вони не тільки функціональні — їх зручна форма і потрібний обсяг роблять їх ідеальним вибором як для повсякденного використання, так і особливого випадку.

І, нарешті, клатчі!

Цього формату не було у трендах з початку 2010 року. А сьогодні клатчі – невіднятна частина як вечірнього образу, так і кежуал стилю. Компактні, стильні та елегантні, вони підкреслюють вашу жіночність і надають завершеності образу. З клатчами можна легко грати на формах, кольорах і текстурах, створюючи акценти, що запам’ятовуються.

Раніше ми розповідали, який капсульний гардероб цього сезону особливо підкреслить ваш стиль — осінь 2023 передбачає певну трендову палітру. Дев’ять модних аутфітів на базі актуальної осінньої капсули дивіться за вказаним посиланням!