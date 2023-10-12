Золотий френч і не тільки: найкращі ідеї манікюру з блискітками на осінь (фото)

Надихайтеся ідеями та сміливо вирушайте до свого майстра манікюру

Кожна модниця перед походом до майстра манікюру ламає голову над тим, яке покриття зробити. Є багато варіантів манікюру на жовтень та осінь в цілому. Зараз у тренді теплі кавові та бордові відтінки. Однак, незмінна класика — це акуратний френч, який, до речі, можна вдосконалити блискітками.

Золотисті блискітки, пайєтки, стрази та втирки можуть стати чудовим доповненням до класичного французького манікюру, пише the girl. Надихайтеся цими ідеями та не бійтеся експериментувати.

Золото та блискітки на френч

Якщо класичний варіант френча – нюд з білою смужкою по краях – вже здається нудним, сміливо додавайте в цей дизайн блискітки та золотаві елементи. Золото в манікюрі зараз на піку популярності, воно зробить ваш манікюр більш вишуканим та витонченим.

Чорний з блискітками

Ще один варіант манікюру — чорний із золотистими та сріблястими блискітками. Тут саме головна ставка на контраст. Блискітки підкреслять елегантний чорний манікюр і зроблять його дуже стильним. Ще один контраст на якому можна зіграти — це бліді пальці з чорним манікюром, таке поєднання матиме вау-ефект.

Рожевий зефір з блискітками

Зробити манікюр більш ніжним і романтичним допоможе ніжно-рожевий відтінок лаку в поєднанні зі спокійними або блискітками, що переливаються. Вибирайте найсвітліші легкі рожеві відтінки і такі ж ніжні блискітки і ваші руки виглядатимуть чудово.

Червоне золото

Якщо бажаєте виявити бунтарство в манікюрі — сміливо вибирайте червоні насичені блискітки для манікюру. Ще один варіант поєднання – червоний лак із золотистими блискітками для дизайну. Такий варіант манікюру відмінно підійде як для коротких нігтів, так і для довгих.

Раніше "Телеграф" розповідав про манікюр на короткі нігті, який підкреслить елегантність. Надихайтеся цими ідеями та вирушайте до свого майстра.